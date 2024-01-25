Копеечное аптечное средство будет эффективным дополнением к удобрениям на садовом участке

Йод оказался удивительно эффективным средством для выразивания овощей, ягод и плодовых

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опытные садоводы и огородники давно заметили удивительные свойства йода и успешно применяют его на своих участках.

Фото: commons.wikimedia. org by Elrond is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Специалисты решили поделиться с новичками шестью методами использования йода в саду и огороде.

Для капусты:

В ведро воды добавьте 40 капель йода.

Когда начнется формирование кочана, поливайте капусту под растение 1 литром раствора.

Для кабачков:

Если молодые завязи кабачков начинают загнивать, это может свидетельствовать о недостатке йода в почве.

Полейте кусты раствором из 10 мл йода на 10 литров воды.

Для деревьев:

Опрыскивайте от плодовой гнили за месяц до уборки урожая.

Используйте раствор из 10 мл 5% йода на 10 литров воды и повторите через три дня.

Для томатов, перца, баклажанов:

Опрыскивание 10 мл йода на 10 литров воды, при необходимости можно добавить молоко.

Это помогает в профилактике фитофторы и предотвращает вершинную гниль плодов.

Для клубники:

Опрыскивайте перед цветением для защиты от гнили и долгоносика.

Используйте 40 капель йода на ведро воды.

Для томатов (выращивание рассады):

Поливайте растения слабым раствором йода однократно при выращивании рассады.

Используйте 1 каплю аптечного раствора йода на 3 литра воды.

Это способствует более быстрому и разветвленному развитию цветочных кистей, увеличивает размер плодов и ускоряет созревание. При последующем завязывании кистей в грунте поливайте корни йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1 литру на растение.