Копеечное аптечное средство будет эффективным дополнением к удобрениям на садовом участке

Опытные садоводы и огородники давно заметили удивительные свойства йода и успешно применяют его на своих участках.
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Специалисты решили поделиться с новичками шестью методами использования йода в саду и огороде.
Для капусты:
В ведро воды добавьте 40 капель йода.
Когда начнется формирование кочана, поливайте капусту под растение 1 литром раствора.
Для кабачков:
Если молодые завязи кабачков начинают загнивать, это может свидетельствовать о недостатке йода в почве.
Полейте кусты раствором из 10 мл йода на 10 литров воды.
Для деревьев:
Опрыскивайте от плодовой гнили за месяц до уборки урожая.
Используйте раствор из 10 мл 5% йода на 10 литров воды и повторите через три дня.
Для томатов, перца, баклажанов:
Опрыскивание 10 мл йода на 10 литров воды, при необходимости можно добавить молоко.
Это помогает в профилактике фитофторы и предотвращает вершинную гниль плодов.
Для клубники:
Опрыскивайте перед цветением для защиты от гнили и долгоносика.
Используйте 40 капель йода на ведро воды.
Для томатов (выращивание рассады):
Поливайте растения слабым раствором йода однократно при выращивании рассады.
Используйте 1 каплю аптечного раствора йода на 3 литра воды.
Это способствует более быстрому и разветвленному развитию цветочных кистей, увеличивает размер плодов и ускоряет созревание. При последующем завязывании кистей в грунте поливайте корни йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1 литру на растение.
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