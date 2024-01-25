Копеечное аптечное средство будет эффективным дополнением к удобрениям на садовом участке

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Йод оказался удивительно эффективным средством для выразивания овощей, ягод и плодовых

1:40
Садоводство » Советы

Опытные садоводы и огородники давно заметили удивительные свойства йода и успешно применяют его на своих участках.

Йод оказался удивительно эффективным средством для выразивания овощей, ягод и плодовых
Фото: commons.wikimedia. org by Elrond is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Специалисты решили поделиться с новичками шестью методами использования йода в саду и огороде.

Для капусты:

  • В ведро воды добавьте 40 капель йода.
  • Когда начнется формирование кочана, поливайте капусту под растение 1 литром раствора.

Для кабачков:

  • Если молодые завязи кабачков начинают загнивать, это может свидетельствовать о недостатке йода в почве.
  • Полейте кусты раствором из 10 мл йода на 10 литров воды.

Для деревьев:

  • Опрыскивайте от плодовой гнили за месяц до уборки урожая.
  • Используйте раствор из 10 мл 5% йода на 10 литров воды и повторите через три дня.

Для томатов, перца, баклажанов:

  • Опрыскивание 10 мл йода на 10 литров воды, при необходимости можно добавить молоко.
  • Это помогает в профилактике фитофторы и предотвращает вершинную гниль плодов.

Для клубники:

  • Опрыскивайте перед цветением для защиты от гнили и долгоносика.
  • Используйте 40 капель йода на ведро воды.

Для томатов (выращивание рассады):

  • Поливайте растения слабым раствором йода однократно при выращивании рассады.
  • Используйте 1 каплю аптечного раствора йода на 3 литра воды.

Это способствует более быстрому и разветвленному развитию цветочных кистей, увеличивает размер плодов и ускоряет созревание. При последующем завязывании кистей в грунте поливайте корни йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1 литру на растение.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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