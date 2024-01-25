Рассказываем о композициях в горшках, которые можно сотворить на участке

Композиции в горшках весной: что нужно знать

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не за горами весна — время, когда пробуждается природа и возрождаются цветы. Горшки — отличное средство для создания композиций с растениями. Берите на заметку наши советы.

Фото: Unsplash by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важно учитывать особенности растений (требования к освещению, влажности, температуре), а также цветовые сочетания и текстуры растений для создания интересных композиций.

Кроме того, обращать внимание необходимо на размер горшка и высоту растений.

Сегодня в магазинах представлены разнообразные материалы для украшения горшков — ленты, бахрома, бусины и т. д.

Также можно раскрашивать горшки и создавать узоры, использовать декоративные камни, ракушки и другие элементы для придания уникальности.

Предлагаем воспользоваться правилом трёх: использование трёх разных растений для создания гармоничной композиции; размещение растений в горшке с учётом их высоты и текстуры, и учёт принципов дизайна — баланс, симметрия или асимметрия.

Помните, что растениям необходимы правильный полив и подкормка, поддержание чистоты горшка и удаление отцветших цветов, при необходимости пересадка.

Какие цветы подойдут для цветочных композиций?

нарциссы;

тюльпаны;

подснежники;

мускари;

гиацинты;

крокусы.

Весенние композиции в горшках — прекрасное средство для украшения дома или сада.