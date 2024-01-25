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Идеальная, крепкая и здоровая рассада томатов: помидоры будут на зависть всем - 7 условий

1:46
Садоводство » Овощи

Вырастить крепкую и здоровую рассаду томатов может каждый, и чтобы гарантированно добиться успеха, опытные специалисты делятся ключевыми секретами выращивания идеальных помидор.

Идеальная, крепкая и здоровая рассада томатов: помидоры будут на зависть всем - 7 условий
Фото: commons.wikimedia. org by User:Vmenkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
  • Обеззараживание семян:

Семена, собранные с собственного огорода, всегда следует обеззараживать.
Покупные семена не всегда требуют такой предварительной обработки и готовы к посеву.

  • Выбор грунта:

Грунт можно приготовить самостоятельно или воспользоваться универсальной магазинной почвосмесью.

Использование готовой почвосмеси из магазина экономит время, так как самодельный грунт требует дополнительной обработки от болезней и вредителей.

  • Емкости для посадки:

Рекомендуется использовать пластиковые стаканчики вместо ящиков.

Это позволяет избежать процесса пикировки, а рассаду можно пересаживать из стаканчика прямо на грядку.

  • Подготовка стаканчиков:

На дне стаканчиков следует сделать отверстия и добавить слой дренажа (камешки и т.д.).

Засыпать грунтом и полить его теплой водой.

  • Посев семян:

С помощью карандаша делайте лунки в земле для посева семян.

В каждую лунку помещайте 2-3 семечка.

Не заглубляйте семена, опрыскивайте их из пульверизатора, затем покройте стаканчики пленкой и поместите их в теплое место.

  • Уход за рассадой:

До появления первых ростков поливайте посадки только с помощью пульверизатора.

После окрепления сеянцев оставьте только самый крепкий, удалив все лишние растения без выдергивания, чтобы не повредить корни.

Пересадка в открытый грунт:

Рассада готова к пересадке, когда имеет 8-9 листьев, цветочную кисть, рост 30 см и толщину стеблей не менее 1 см.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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