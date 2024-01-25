Идеальная, крепкая и здоровая рассада томатов: помидоры будут на зависть всем - 7 условий

Вырастить крепкую и здоровую рассаду томатов может каждый, и чтобы гарантированно добиться успеха, опытные специалисты делятся ключевыми секретами выращивания идеальных помидор.
Семена, собранные с собственного огорода, всегда следует обеззараживать.
Покупные семена не всегда требуют такой предварительной обработки и готовы к посеву.
Грунт можно приготовить самостоятельно или воспользоваться универсальной магазинной почвосмесью.
Использование готовой почвосмеси из магазина экономит время, так как самодельный грунт требует дополнительной обработки от болезней и вредителей.
Рекомендуется использовать пластиковые стаканчики вместо ящиков.
Это позволяет избежать процесса пикировки, а рассаду можно пересаживать из стаканчика прямо на грядку.
На дне стаканчиков следует сделать отверстия и добавить слой дренажа (камешки и т.д.).
Засыпать грунтом и полить его теплой водой.
С помощью карандаша делайте лунки в земле для посева семян.
В каждую лунку помещайте 2-3 семечка.
Не заглубляйте семена, опрыскивайте их из пульверизатора, затем покройте стаканчики пленкой и поместите их в теплое место.
До появления первых ростков поливайте посадки только с помощью пульверизатора.
После окрепления сеянцев оставьте только самый крепкий, удалив все лишние растения без выдергивания, чтобы не повредить корни.
Пересадка в открытый грунт:
Рассада готова к пересадке, когда имеет 8-9 листьев, цветочную кисть, рост 30 см и толщину стеблей не менее 1 см.
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