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Не всем нравится простор в горшке, каким-то комнатным растениям он просто вредит. Перечисляем теснолюбцев

1:25
Садоводство » Комнатные цветы

Есть такие растения, которым не нравятся небольшие горшки, но также существуют те, которые отлично переносят тесноту.

Не всем нравится простор в горшке, каким-то комнатным растениям он просто вредит. Перечисляем теснолюбцев
Фото: Unsplash by Alvin Engler is licensed under public domain

При уходе за комнатными цветами необходимо учитывать не только их потребности в свете или чувствительность к избыточной влаге, но и размер горшка.

Некоторым растениям уютнее в ограниченном пространстве, чем в больших горшках, где корневая система может занимать 20-30% общей площади.

  • Сансевиерия: Растение прекрасно себя чувствует в широких, но не глубоких горшках. Корни сансевиерии распространяются вширь. Если они начинают появляться на поверхности, это сигнал для пересадки.
  • Молочай: Это растение процветает, когда корни достигают дна горшка с дренажным отверстием. Молочай рекомендуется пересаживать раз в год, а взрослые экземпляры – не чаще одного раза в два года.
  • Фикус: Цветоводы выбирают тесные горшки для фикуса, чтобы избежать гниения корней. В больших горшках начинается активное развитие подземной части, но при этом надземная часть развивается менее интенсивно.
  • Фиалки: В ограниченных условиях фиалки лучше процветают. Их пересадка требуется редко, при этом удаляют подгнившие корни.
  • Бальзамин: Характеризуется слабой корневой системой. В больших горшках растение стремится развивать подземную часть за счет зеленой массы.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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