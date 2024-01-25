Не всем нравится простор в горшке, каким-то комнатным растениям он просто вредит. Перечисляем теснолюбцев

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Есть такие растения, которым не нравятся небольшие горшки, но также существуют те, которые отлично переносят тесноту.

Фото: Unsplash by Alvin Engler is licensed under public domain

При уходе за комнатными цветами необходимо учитывать не только их потребности в свете или чувствительность к избыточной влаге, но и размер горшка.

Некоторым растениям уютнее в ограниченном пространстве, чем в больших горшках, где корневая система может занимать 20-30% общей площади.