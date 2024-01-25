Не всем нравится простор в горшке, каким-то комнатным растениям он просто вредит. Перечисляем теснолюбцев

Есть такие растения, которым не нравятся небольшие горшки, но также существуют те, которые отлично переносят тесноту.
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При уходе за комнатными цветами необходимо учитывать не только их потребности в свете или чувствительность к избыточной влаге, но и размер горшка.
Некоторым растениям уютнее в ограниченном пространстве, чем в больших горшках, где корневая система может занимать 20-30% общей площади.
Сансевиерия: Растение прекрасно себя чувствует в широких, но не глубоких горшках. Корни сансевиерии распространяются вширь. Если они начинают появляться на поверхности, это сигнал для пересадки.
Молочай: Это растение процветает, когда корни достигают дна горшка с дренажным отверстием. Молочай рекомендуется пересаживать раз в год, а взрослые экземпляры – не чаще одного раза в два года.
Фикус: Цветоводы выбирают тесные горшки для фикуса, чтобы избежать гниения корней. В больших горшках начинается активное развитие подземной части, но при этом надземная часть развивается менее интенсивно.
Фиалки: В ограниченных условиях фиалки лучше процветают. Их пересадка требуется редко, при этом удаляют подгнившие корни.
Бальзамин: Характеризуется слабой корневой системой. В больших горшках растение стремится развивать подземную часть за счет зеленой массы.
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