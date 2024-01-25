Перекись водорода: многие опытные огородники её используют, насколько она важна? Вы удивитесь

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Использование перекиси водорода рекомендуется в различных ситуациях, включая предпосевную обработку семян, полив и опрыскивание рассады. Однако важно рассмотреть, насколько эффективна эта практика.

Фото: pixabay. com by congerdesign is licensed under public domain

Начнем с определения: химическая формула перекиси водорода — H2O2. Этот состав нестабилен и разлагается на воду и атомарный кислород (O), который в процессе реакции превращается в молекулярный кислород (O2). Обычно в аптеках продается 3% водный раствор перекиси. В инструкции указано, что он временно снижает количество микроорганизмов. Однако специалисты утверждают, что для обработки семян его применение не столь эффективно, поскольку существуют более мощные средства, такие как хлоргексидин.

Многие огородники достигают положительных результатов, используя перекись для предпосевной обработки. Однако важно понимать, что в этом случае не столько идет речь о дезинфекции, сколько о химической скарификации, повреждающей оболочку семян и ускоряющей их прорастание. Решение использовать перекись в таком контексте остается на усмотрение каждого.

Еще один распространенный способ применения перекиси — опрыскивание рассады для борьбы с болезнями и вредителями. Однако при этом существует риск обжечь листья, если превысить рекомендуемую концентрацию. Поэтому важно использовать средство с осторожностью.

Существуют ситуации, когда перекись водорода может оказать неоценимую помощь, например, при кислородном голодании рассады из-за закисления почвы. При поливе водным раствором перекиси корня начинают получать активное поступление кислорода. Дозировка составляет не более 2 столовых ложек на 1 литр воды. Однако на открытых грядках использовать такой метод бессмысленно, так как на больших площадях его действие будет слабым и кратковременным, и растения могут даже не заметить его воздействия.