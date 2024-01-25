Как правильно подготовить теплицу к посадкам овощей, чтобы урожай был богатым: все условия

Подготовка теплиц к сезону посадок - важное условие, чтобы урожаем можно было бы гордиться

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие огородники предпочитают выращивать перец, томаты, огурцы и другие овощи в теплицах, и подготовка теплиц к новому сезону является ключевым моментом для обеспечения хорошего урожая.

Фото: commons.wikimedia. org by Steven Lek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первым шагом специалисты рекомендуют промочить грунт в теплице. Если не покрыть теплицу слоем снега толщиной 1,5-2 метра, то земля на глубине 1,5 метра станет сухой и пыльной. Это может привести к плохому росту овощей из-за быстрого оттока поливной воды вниз, не достигая растений. В конце апреля специалисты рекомендуют тщательно промочить землю на тепличных грядках с использованием шланга. Вода должна образовать большие лужи на грядках. Через час после полива следует вырыть глубокие ямы в двух концах каждой грядки.

Важным моментом является обработка теплицы от возбудителей болезней. Болезнетворная микрофлора размножается быстро в благоприятных условиях, таких как тепло, влажность и солнечное освещение. Обработка должна включать в себя все внутреннее помещение теплицы, включая поликарбонат, металлический каркас и другие элементы. Убедительно рекомендуется удалить все лишнее из теплицы, включая растительные остатки на грядках и дорожках.

Для обработки используют различные препараты, такие как бордоская жидкость, настой марганцовокислого калия с чесноком, "Белизна", серные шашки "Фас" и другие. Прежде чем приступить к обработке фунгицидами, грядки рекомендуется накрыть пленкой, чтобы химические средства не попали на почву.

Следующим этапом является обработка животного происхождения, содержащего живые споровые бактерии, которые подавляют вредную микрофлору и восстанавливают полезную.

Обработку следует проводить при температуре в теплице выше +20 градусов, чтобы препараты были эффективными.

Касаясь земли, каждые 5 лет ее полностью заменяют новой смесью из плодородной земли, перепревшего навоза и песка в определенных пропорциях. Весной, в последующие 4 года, после химических обработок, почву на грядках прорыхляют и вносят необходимые компоненты.

Также рекомендуется посев сидерата, например, горчицы, между скошенными растениями. Растительные остатки сидерата быстро разлагаются, обогащая почву азотом и микроэлементами, и служат мульчей, сохраняя влагу и препятствуя росту сорняков. Посев салата, редиса, лука, укропа и других зеленых культур на грядках, не занятых рассадой, позволяет получить первый урожай до высадки рассады.