Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт. Его можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно.
Процесс приготовления почвы для рассады включает следующие шаги:
Кроме того, зола является отличным раскислителем почвы.
Хорошо перемешайте все компоненты. Соотношение огородной земли и песка следует корректировать в зависимости от состава огородной почвы. Если почва песчаная, уменьшите количество песка; если глинистая, увеличьте его количество.
Для хранения приготовленной почвосмеси рекомендуется поместить ее в полиэтиленовые пакеты, чтобы сохранить влагу на длительный срок. Землю для рассады можно хранить в помещении или на балконе. Даже если почва замерзнет, большая часть микроорганизмов прекратит свое развитие, но не погибнет.
Перед посевом рассады на 1-2 дня предварительно поместите почву в теплое место.
Посев следует проводить в теплую почву.
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