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Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

1:46
Садоводство » Советы

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт. Его можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Фото: scienceimage.csiro. au by CSIRO is licensed under public domain

Процесс приготовления почвы для рассады включает следующие шаги:

  • возьмите 1 часть огородной почвы, которую можно заменить торфом или дерновой землей.
  • Для дерновой земли используйте верхний темный слой почвы из лиственного леса, луга или поля.
  • Добавьте 1 часть речного песка, который придает почвосмеси более рыхлую структуру.
  • Третий компонент — 1 часть перегноя или компоста, обогатит почвосмесь элементами питания и улучшит ее влаго- и воздухопроницаемость.
  • Для каждого ведра почвосмеси добавьте 10 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы. Зола содержит все необходимые макро- и микроэлементы, за исключением азота, который уже присутствует в достаточных количествах в компосте.

Кроме того, зола является отличным раскислителем почвы.

Хорошо перемешайте все компоненты. Соотношение огородной земли и песка следует корректировать в зависимости от состава огородной почвы. Если почва песчаная, уменьшите количество песка; если глинистая, увеличьте его количество.

Для хранения приготовленной почвосмеси рекомендуется поместить ее в полиэтиленовые пакеты, чтобы сохранить влагу на длительный срок. Землю для рассады можно хранить в помещении или на балконе. Даже если почва замерзнет, большая часть микроорганизмов прекратит свое развитие, но не погибнет.

Перед посевом рассады на 1-2 дня предварительно поместите почву в теплое место.

Посев следует проводить в теплую почву.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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