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Деревья сажают парами. Это сказывается не только на красоте, но и на урожае

Какие деревья сажают парами

2:15
Садоводство » Деревья и кустарники

Садоводы и агрономы зачастую придерживаются правила садить деревья парами, и это не просто модное увлечение или прихоть. Существуют многочисленные научные и практические обоснования, показывающие, что партнёрство деревьев приводит к благоприятным результатам. Рассказываем почему парные посадки столь важны, а также как выбирать и располагать деревья для достижения наилучших результатов.

Какие деревья сажают парами
Фото: empire-s3-production.bobvila. com/articles/wp-content/uploads/2023/01/iStock-1253401796-why-paint-trees-white-tree-trunks-painted-white.jpg

Во-первых, садить деревья парами способствует поллинизации и опылению. Когда деревья находятся близко друг к другу, то шансы на успешное оплодотворение значительно возрастают. Пыльцевые зёрна, переносясь с одного дерева на другое, обеспечивают наличие пыльцы для опыления, что повышает вероятность успешного размножения растений. Это особенно важно для декоративных деревьев, фруктовых сортов и других растений, зависящих от опыления.

Во-вторых, парные посадки обеспечивают взаимную поддержку и защиту деревьев. Когда деревья расположены рядом, они могут обеспечивать тень и укрытие друг для друга. Это особенно полезно в жаркую погоду или ветреные дни, когда деревья могут предоставить защиту друг другу от перегрева или повреждений. 

Третье преимущество садить деревья парами заключается в ландшафтном дизайне. Чёткая, симметричная композиция создаётся, когда два дерева имеют одинаковую форму и размер. Это создаёт гармоничный и равновесный вид в саду или парке. Разнообразие комбинаций деревьев, таких как берёзы и сосны, клёна и ели, создает красивый и интересный ландшафтный образ.

Конечно, при выборе деревьев для парной посадки следует учитывать их потребности в почве, влажности и освещении. Некоторые деревья лучше развиваются на солнце, другие предпочитают тень. Имейте в виду эти факторы, чтобы обеспечить здоровое и устойчивое развитие пары деревьев.

Какие деревья сажают парами? 

  • груши и яблони (минимальное расстояние – 3 метра для низкорослых сортов, 7-8 метров – для сильнорослых);
  • грецкий орех (как правило, на расстоянии 7-8 метров);
  • вишни, сливы, абрикосы, персики (от 2 до 4 метров между растениями).
На каком расстоянии сажать деревья
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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