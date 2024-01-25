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Продвинутому огороднику предлагаем топ популярных изобретений

С помощью этих изобретений жизнь садовода облегчится

2:38
Садоводство » Советы

Мини-парник с фитолампой

Этот мини-парник станет незаменимым для огородника. Он имеет специальные отверстия для циркуляции воздуха, фитосветильник для досвечивания растений. Данное приспособление работает от сети и его легко разместить даже на подоконнике. 

С помощью этих изобретений жизнь садовода облегчится
Фото: creativecommons.org by Anton is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Многоярусный парник для рассады

Этот парник очень удобный и практичный для проращивания семян, ухода растений в обычной городской квартире. Парник представляет собой стеллаж с несколькими полками, которые закрываются чехлом из прозрачной плёнки, что создаёт благоприятный микроклимат для растений. 

Электрический проращиватель семян

В этом устройстве можно проращивать любые семена – томатов, перцев, баклажанов и др. Также подойдёт для проращивания микрозелени. Плюсы данного изобретения в том, что температуру и режим поступления воды можно устанавливать самостоятельно.

Сеялка-дозатор для мелких семян

Эта будет незаменимая вещь для семян моркови, цветов, зелени и др. Сеялка-дозатор сэкономит не только время, но и снизит расход посевного материала. 

Тапенер для подвязки растений

Все дачники знают, что кусты необходимо подвязывать к опоре, особенно при появлении плодов. В этом деле поможет тепнер, который поможет с этой задачей. Например, пригодится для подвязки помидоров, огурцов, винограда, цветов и др. 

Электротяпка

Если не любите возиться с прополкой, то этот вариант ваш. Электротяпка имеет небольшой электродвигатель, благодаря которому умеет рыхлить почву, срезать сорняки, а также разбивать твёрдые комки земли. 

Чаша для полива растений

Чаша охватывает практически всю площадь корневой зоны растений. Благодаря ей вода не разливается в разные стороны, а поливает само растение. Дно ёмкости представляет специальные отверстия, из которых вода уходит в грунт постепенно. 

Электронный таймер полива

Данный таймер поможет вам забыть о лейках и шлангах на дачном участке. Он позволяет установить определённое время полива, также можно регулировать его продолжительность. 

Клипсы для подвязки растений

Это прекрасная замена тапенеру. Клипсы-держатели помогут подвязать как огородные культуры, так и цветочные растения. Они надёжно фиксируют побеги и их не повреждают. 

Датчик ухода за растениями

С помощью этого датчика вы сможете определить уровень влажности воздуха, освещённость, количество питательных веществ, а также температуру. Все уведомления будут приходить вам прямо на телефон. 

Лучшие изобретения для садовода
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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