Одним из важных факторов при земледелии является почва

Дачникам на заметку: как появилась почва

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

История формирования почвы начинается много тысячелетий назад. Все зачатки её образования были положены в глубокую древность. Важным этапом этого процесса стало образование первичных почвенных отложений. В основном они располагаются на прибрежных территориях и представлены различными минерализованными и расслоенными отложениями.

Одной из главных причин образования первичных почвенных отложений стали атмосферные явления. Дожди, снегопады, ветер — они все способствуют перемещению крупной почвы и веществ, которые могут быть использованы для образования почвы. Когда дождевые и снежные воды перемещались по земле, они смывали с неё определённые вещества и частицы почвы. Подобные менее минерализованные и расслоенные материалы образовали первичные почвенные отложения.

В течение времени все эти отложения подвергались постоянному преобразованию. Перегноивание органического вещества, включение новых источников питания, а также воздействие микроорганизмов и клеток растений способствовали постепенному обогащению первичных отложений. Этот процесс замедлялся и ускорялся в зависимости от климатических условий, типов и норм влажности.

Постепенно, под действием времени и природных законов, первичные почвенные отложения превратились во вторичные почвы. Они стали более разнообразными и удобренными, предлагая богатую среду для роста множества растений. К таким почвам относятся и многие почвы, на которых выращиваются сельскохозяйственные культуры. Постепенное преобразование вторичных почв привело к формированию самых разнообразных типов почв, которые мы видим сегодня.

Почва — это результат многомиллионного процесса естественного развития, она сочетает в себе физические, химические и биологические свойства, что делает её идеальной средой для различных видов растений. Понимание её происхождения и характеристик позволяет нам предусмотреть оптимальные условия для выращивания культурных растений и обеспечивает нам урожайность и питательность наших садовых и огородных участков.