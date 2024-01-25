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Метод гидропоника: без грунта можно вырастить массу культур

Даже без грунта можно вырастить овощи

2:43
Садоводство » Советы

Вырастить зелёные, овощные и декоративные культуры можно и без использования почвы. Такой метод называется гидропоника. Несмотря на отсутствие грунта, растение будет получать все необходимые питательные вещества. Для этого его помещают в питательный раствор. Гидропоника может использоваться для выращивания различных культур — овощей, фруктов, ягод и цветов.

Даже без грунта можно вырастить овощи
Фото: Own work by Michael Rivera is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Преимущества выращивания растений на гидропонике:

  • Высокая урожайность.

Гидропоника позволяет выращивать растения в более высокой плотности, чем в почве, что приводит к более высокой урожайности.

  • Более быстрое созревание

Растения, выращиваемые гидропонным методом, созревают быстрее, чем растения, выращиваемые в почве.

  • Экономия пространства

Гидропоника позволяет выращивать растения в небольших помещениях, что делает ее идеальным методом для дачников, имеющих ограниченное пространство.

  • Отсутствие необходимости в почве

Гидропоника не требует использования почвы, что делает ее более экологичным методом выращивания растений.

  • Более простой уход

Гидропоника требует меньше ухода, чем выращивание растений в почве. Растениям не нужно поливать, удобрять или рыхлить почву.

Недостатки выращивания растений на гидропонике:

  • Высокая стоимость

Гидропонные системы могут быть дороже, чем традиционные методы выращивания растений в почве.

  • Риск заболеваний

Растения, выращиваемые гидропонным методом, более подвержены заболеваниям, чем растения, выращиваемые в почве.

  • Сложность

Гидропоника требует более глубокого понимания потребностей растений и более тщательного контроля за питательным раствором.

Если вы решили попробовать гидропонику, то вам необходимо:

  • приобрести гидропонную систему;
  • выбрать подходящие растения;
  • подготовить питательный раствор;
  • контролировать уровень pH и EC питательного раствора;
  • регулярно менять питательный раствор.

Какие растения можно выращивать на гидропонике

Список растений, которые можно вырастить на гидропонике, достаточно большой. Приведём в пример лишь основные культуры, которые показали богатый урожай при таком способе выращивания:

  • зелень (укроп, петрушка, базилик, кинза, салат, мята и др.),
  • лук,
  • огурцы,
  • перец,
  • томаты,
  • баклажаны,
  • земляника садовая,
  • бобовые и другие.

Гидропоника может быть отличным методом выращивания растений для дачников, имеющих ограниченное пространство или желающих получить более высокую урожайность. Однако гидропоника требует более глубокого понимания потребностей растений и более тщательного контроля за питательным раствором.

Что такое гидропоника
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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