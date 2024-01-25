Метод гидропоника: без грунта можно вырастить массу культур

Даже без грунта можно вырастить овощи

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Вырастить зелёные, овощные и декоративные культуры можно и без использования почвы. Такой метод называется гидропоника. Несмотря на отсутствие грунта, растение будет получать все необходимые питательные вещества. Для этого его помещают в питательный раствор. Гидропоника может использоваться для выращивания различных культур — овощей, фруктов, ягод и цветов.

Фото: Own work by Michael Rivera is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Преимущества выращивания растений на гидропонике:

Высокая урожайность.

Гидропоника позволяет выращивать растения в более высокой плотности, чем в почве, что приводит к более высокой урожайности.

Более быстрое созревание

Растения, выращиваемые гидропонным методом, созревают быстрее, чем растения, выращиваемые в почве.

Экономия пространства

Гидропоника позволяет выращивать растения в небольших помещениях, что делает ее идеальным методом для дачников, имеющих ограниченное пространство.

Отсутствие необходимости в почве

Гидропоника не требует использования почвы, что делает ее более экологичным методом выращивания растений.

Более простой уход

Гидропоника требует меньше ухода, чем выращивание растений в почве. Растениям не нужно поливать, удобрять или рыхлить почву.

Недостатки выращивания растений на гидропонике:

Высокая стоимость

Гидропонные системы могут быть дороже, чем традиционные методы выращивания растений в почве.

Риск заболеваний

Растения, выращиваемые гидропонным методом, более подвержены заболеваниям, чем растения, выращиваемые в почве.

Сложность

Гидропоника требует более глубокого понимания потребностей растений и более тщательного контроля за питательным раствором.

Если вы решили попробовать гидропонику, то вам необходимо:

приобрести гидропонную систему;

выбрать подходящие растения;

подготовить питательный раствор;

контролировать уровень pH и EC питательного раствора;

регулярно менять питательный раствор.

Какие растения можно выращивать на гидропонике

Список растений, которые можно вырастить на гидропонике, достаточно большой. Приведём в пример лишь основные культуры, которые показали богатый урожай при таком способе выращивания:

зелень (укроп, петрушка, базилик, кинза, салат, мята и др.),

лук,

огурцы,

перец,

томаты,

баклажаны,

земляника садовая,

бобовые и другие.

Гидропоника может быть отличным методом выращивания растений для дачников, имеющих ограниченное пространство или желающих получить более высокую урожайность. Однако гидропоника требует более глубокого понимания потребностей растений и более тщательного контроля за питательным раствором.