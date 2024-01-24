Дюк, априум и шарафуга: знакомьтесь с плодовыми гибридами для вашего участка

Знакомьтесь с плодовыми гибридами, названия которых вы ещё не слышали

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Непривычные на слух названия плодовых гибридов – дюк, априум, шарафуга – способны превзойти родительские культуры по качеству и устойчивости к погодным явлениям. Предлагаем узнать об этих гибридах больше. Вдруг для них найдете место на вашем участка.

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Для начала расскажем, что плодовые гибриды — это результат скрещивания двух различных видов фруктовых деревьев, которые объединяют наследственные характеристики обоих родителей. Это уникальные комбинации, которые могут предлагать удивительные вкусы, ароматы и текстуры, недоступные для обычных сортов фруктов.

Дюк

Одним из таких гибридов является дюк – это комбинация сливы и вишни. Этот гибрид обладает наследственными характеристиками обоих родителей: кисло-сладкий вкус с лёгкой кислинкой и мягкая, сочная мякоть. Дюки обычно имеют округлую форму и тёмно-фиолетовый цвет, похожий на вишню. Могут использоваться в кулинарии для создания варенья, пирогов и компотов.

Априум

Гибрид между абрикосом и персиком называется априумом. Он имеет сладкий и сочный вкус, сочетающий характеристики обоих родителей. Этот гибрид обычно имеет форму абрикоса, но с более яркими и насыщенными цветами, часто с красноватым оттенком. Априумы, благодаря своей сочности и сладости, великолепно подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления соков, десертов и мороженого.

Шарафуга

Гибрид между грейпфрутом и апельсином имеет название шарафуга. Он обладает сочным, сладким и освежающим вкусом, сочетающим характеристики обоих родителей. Гибрид имеет округлую форму, похожую на грейпфрут, но с более тонкой кожурой и ярким апельсиновым цветом. Шарафуги являются отличным источником витамина С и антиоксидантов. Также они хорошо подходят для приготовления соков, салатов и фруктовых десертов.

Плодовые гибриды могут не только иметь уникальные вкусы и ароматы, но и обладать более высокой устойчивостью к болезням и вредителям, а также к экстремальным условиям погоды. Это делает их ценными как для домашнего выращивания, так и для коммерческого сектора.

Таким образом, плодовые гибриды, такие как дюк, априум и шарафуга, предлагают потребителям новые и уникальные вкусы, которые определённо стоит попробовать. Эти гибриды объединяют лучшие качества обоих родительских растений, что делает их привлекательными как для любителей фруктов, так и для поклонников кулинарии.