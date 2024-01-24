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Замечательное дополнение к вашему саду: ежемалина и земклубника

Экспериментируйте с огородом: посадите ежемалину и земклубнику

2:55
Садоводство » Плодовые

Когда за окном зима — самое время для садовых фантазий. Предлагаем изучить два интересных и полезных растения, которые могут быть замечательным дополнением к вашему саду: ежемалина и земклубника. Они принадлежат к разным родам, но оба растения обладают великолепным вкусом и множеством полезных свойств.

Экспериментируйте с огородом: посадите ежемалину и земклубнику
Фото: www.flickr.com by Agricultural Experiment Station is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Ежемалина

Это ягодное растение, относящееся к семейству розовых. Она растёт в виде кустарника, достигая высоты около 1,5 — 2 метра. Ежемалина славится своими большими, сочными и ароматными ягодами. Цвет ягод может быть различным: от ярко-красного до чёрного. Эти ягоды богаты витаминами С, А и Е, а также содержат богатый антиоксидантный комплекс. Ежемалина также является источником биофлавоноидов, фолиевой кислоты, каротинов и других питательных веществ. Кроме того, она имеет низкий гликемический индекс и нежирная, поэтому является отличным добавлением к диетическому режиму.

Земклубника

Эта ягода также относится к семейству розовых. Земклубника является небольшим растением, которое растёт в виде ползучих побегов. Одна из самых больших особенностей земклуники — это её листья, которые напоминают листья клубники, но только в миниатюре. Земклуника характеризуется своим специфическим вкусом и ароматом, который ярко выражается в её ягодах. Эти ягоды имеют ярко-красный или оранжевый цвет и обладают лёгкой кислинкой. Они являются источником витамина С, кальция, железа и диетических волокон. Земклуника также обладает успокаивающими свойствами и может быть полезной для укрепления здоровья сердца и сосудов.

Почему надо сажать ежемалину и земклунику?

Прежде всего, это отличный способ получить свежие и полезные ягоды прямо у себя в саду или на огороде. Выращивание этих растений не требует особых навыков или сложного ухода. Они достаточно устойчивы к заболеваниям и паразитам, их можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах. Кроме того, как ягодные культуры, они могут быть использованы в приготовлении различных блюд и напитков, а также для консервации и замораживания.

Эти растения также играют важную роль в экологическом садоводстве. Ежемалина и земклуника являются прекрасными медоносами, привлекая пчёл и других полезных насекомых в ваш сад. Они также способствуют удержанию почвы, предотвращая эрозию и улучшая структуру почвы.

Сажать ежемалину и земклунику — это не только приятное и полезное занятие, но и отличная возможность получить свежие, вкусные и полезные ягоды на протяжении лета. Эти растения легко выращивать, они полезны для здоровья и играют важную роль в экологическом садоводстве.

Ежемалина на даче
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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