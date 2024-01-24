Зима - то самое время, когда можно украсить квартиру. Выбор комнатных растений поражает

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Три причины купить комнатные растения зимой

3:16
Садоводство » Цветы

В зимнее время  хочется тепла и домашнего уюта. Самое время обзавестись комнатными растениями. Они украшают интерьеры, привносят множество положительных эмоций. Расскажем, на что следует обратить внимание при выборе растений и как за ними ухаживать.

Три причины купить комнатные растения зимой
Фото: Own work by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Комнатные растения имеют ряд преимуществ:

Очищение воздуха

Растения способны поглощать вредные вещества, такие как формальдегид, бензол и толуол, которые могут быть содержаться в бытовых химических средствах, мебели и даже ковровых покрытиях. Они выделяют кислород и повышают уровень влажности в помещении, что создает более комфортные условия для пребывания в нем.л

Улучшение настроения

Уход за растениями может вызывать чувство удовлетворения и спокойствия. Они также способны оказывать положительное влияние на психологическое состояние и уменьшать стресс.

Украшение интерьера

Комнатные растения разнообразны по форме, цвету и структуре, что позволяет использовать их в качестве декоративного элемента внутреннего оформления. Они могут создавать гармонию и подчеркивать стиль комнаты.

Перед покупкой комнатных растений следует определиться с их видами и особенностями. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам сделать правильный выбор: 

Учитывайте условия в помещении

Имеют значение освещение, температура и влажность воздуха. Некоторые растения требуют яркого света, другие предпочитают полутень. Также есть такие, что любят прохладу, а есть те, которым необходима более теплая обстановка.о

Возьмите во внимание свои навыки ухода за растениями

Если у вас есть опыт в садоводстве, вы можете выбрать более требовательные виды. Но если вы новичок, то лучше начать с более неприхотливых комнатных растений.

Исследуйте возможные реакции на растения

Некоторые растения могут вызывать аллергические реакции у людей, особенно у тех, кто страдает от аллергии на пыль или пыльцу.

После покупки растений необходимо обеспечить им правильный уход. Вот несколько советов:

Поливайте растения по мере необходимости

Учтите, что большинство комнатных растений предпочитают умеренное поливание. Пересушенный или переувлажненный грунт может привести к негативным последствиям для растения.

Удобряйте растения регулярно

Комнатные растения нуждаются в питательных веществах для оптимального роста и развития. Используйте специальные удобрения для комнатных растений и придерживайтесь рекомендаций по их применению.

Обеспечьте достаточное освещение

Большинство комнатных растений нуждаются в ярком, но разбавленном свете. Расположите их вблизи окна или используйте искусственное освещение в течение нескольких часов в день.

Сейчас в магазинах большой выбор цветов — это цикламены, азалии, пуансетти и другие. Покупать растения спонтанно лучше всего не стоит, потому что необходимо изучить как за ним ухаживать. Перед покупкой обратите внимание на само растение, почву, отсутствие болезней и вредителей. Очень важно в магазине обернуть растение в пакет, чтобы не проник холод. Когда придёте домой, нужно покупку подержать недолго в пакете, чтобы растение согрелось, а после можно доставать.

Первые пару недель новое растение лучшего всего держать на карантине. Также посмотрите ещё раз на почву нового цветка, так как привозные растения обычно растут в торфяном субстрате, который лучше всего заменить на подходящий конкретному растению.

Выбор растений в магазине
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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