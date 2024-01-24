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Дерево-крупномер на дачном участке создаст тень и придаст уют

Хотели посадить на даче дерево-крупномер?

2:46
Садоводство » Деревья и кустарники

Дача — это место, где многие люди проводят свободное время, отдыхая от городской суеты и забот. И одной из важных составляющих уютной дачной территории являются деревья, создающие тень, защищающую от солнечного зноя, и приносящие радость своим плодами и цветением. Одним из интересных вариантов для посадки на даче является дерево-крупномер.

Хотели посадить на даче дерево-крупномер?
Фото: www.thespruce. com/thmb/wIZ2LEIHV0ZaeEgZ4ExUFg4Icjk=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Border-585460d45f9b586e02fd7bc9.jpg

Дерево-крупномер — это дерево, уже имеющее готовую крону и развитую корневую систему. Оно позволяет создать эффектную зону с тенистыми местами для отдыха. Оптимальным временем для посадки такого дерева на даче является весна или осень, когда почва достаточно прогрелась или остыла и обеспечивает хорошую приживаемость растения. К таким деревьям относятся сосна, дуб и другие.

Подготовка к посадке дерева-крупномера начинается с выбора подходящего места. Участок должен быть достаточно просторным, чтобы дерево имело возможность полноценно разрастаться и развиваться. Важно также учесть особенности почвы и экологическую ситуацию на участке. Деревья могут быть чувствительны к солнечным ожогам или морозам, поэтому рекомендуется выбирать места, защищенные от сильного ветра и перепадов температур.

Перед посадкой дерева-крупномера необходимо провести подготовительные мероприятия. Во-первых, следует обработать почву, удобрить её и пролить. После этого можно приступать к самой посадке. Для этого потребуются инструменты, такие как лопата, мотыга и грабли.

Проведите карман той глубины, на которую рассчитаны корни дерева-крупномера. Снимите растение из контейнера и аккуратно поместите его, не закапывая слишком глубоко и не оставляя корни выше уровня почвы. Не забудьте закрыть подкормку и хорошо пролить посадочное место.

После посадки следует обеспечить дерево-крупномер соответствующим уходом. Это включает в себя умеренное поливание, удаление сорняков и рыхление почвы, а также регулярную подкормку. Как только дерево образует плотную крону, можно начать обрезку для формирования желаемой формы и плотности.

Помимо всего прочего, необходимо принимать во внимание особенности и требования конкретного вида деревьев. Некоторые из них могут быть более чувствительными к холоду или засухе, поэтому требуют более тщательного ухода.

Садить дерево-крупномер на даче — это долгосрочная инвестиция в красоту и комфорт на вашем участке. Такое дерево уже имеет достаточно развитую крону и красивую форму, что поможет вам быстро преобразить дачу в уютный и зелёный оазис. Выбирая дерево-крупномер, руководствуйтесь своими вкусами, а также особенностями и требованиями конкретного вида.

Посадка деревьев
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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