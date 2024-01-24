Кустарники в саду засыпало слоем снега. Нужно ли их откапывать?

Кустарники засыпало слоем снега. Есть два варианта действий

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

В зимний период года частая ситуация, когда многие кустарники в саду покрываются слоем снега. Это может вызывать вопросы у садоводов о необходимости их откапывания. В материале мы рассмотрим аргументы за и против этой практики.

Фото: Openverse by Андрей Груздев is licensed under CC BY 3.0

Плюсы засыпания снегом:

1. Защита от экстремальных температур

Снег служит естественным утеплителем, который может помочь сохранить тепло вокруг корней кустарника в холодные зимние дни. Откапывание может нарушить эту природную защиту и повредить растение.

2. Защита от сушки

Снег также может помочь сохранить влажность вокруг корней, предотвращая высыхание почвы. Это особенно важно в периоды заморозков и засухи. Откапывание может привести к быстрой потере влаги и ущербу для кустарника.

3. Предотвращение ломкости веток

Снег образует прочный слой над кустарником, который может предотвратить повреждение веток под воздействием ветра и снега. Откапывание может привести к ломкости и повреждению растения.

Минусы засыпания снегом:

1. Загнивание корней

В некоторых случаях, если снег плотно прилегает к кустарнику, это может вызвать загнивание корней в результате повышенной влажности. В таких ситуациях, осторожное откапывание или удаление лишь части снежного слоя может быть необходимым.

2. Повреждение от таяния

Если снег быстро начинает таять, это может привести к затоплению корневой системы кустарника. Откапывание в таких случаях может предотвратить ущерб, позволяя воде свободно стекать.

Мнение эксперта

Агроном Пётр Синьковский в комментарии sadyk. ru рассказал, что у садоводов два варианта действий, о которых мы уже писали выше и оба зависят от погодных условий.

— Если морозы устойчивы и в обозримом будущем не сменятся оттепелью, или наоборот, грядет их усиление, то создавшееся укрытие с головой трогать не надо. Можно только порадоваться: природа сделала за вас защитную работу. Ибо при меньшем количестве снега вам пришлось бы самим накидывать его повыше на большинство весеннецветущих кустарников. Ведь они еще с прошлого сезона заложили цветочные почки, а они не очень-то любят холода. Морозостойкие держаться. Не отличающиеся морозостойкостью — терпят и нуждаются в снеговой защите. Таким образом, очень полезен сплошной снежный домик для всех видов смородины, крыжовника, молодого малинника, а также для жимолости, барбариса, спиреи, форзиции, магонии и многих других.

Что касается ситуации, когда от снега лучше избавится, то это перед оттепелью. Агроном говорит, что в случае повторного похолодания, покров необходимо восстановить в полном объёме.

— Иначе температурный дисбаланс погубит уже упомянутые цветочные почки, а следовательно, можно лишиться изрядной части урожая. Поэтому придётся сделать вылазку на дачу и помочь своим подопечным, — считает Пётр Синьковский.

В большинстве случаев откапывание кустарников, засыпанных снегом, не является необходимым. Снег выполняет защитные функции и предотвращает повреждение растений. Однако, в случае густого снежного покрова или быстрого таяния, может потребоваться осторожное удаление или частичное откапывание снега, чтобы предотвратить ущерб для растения. Рекомендуется консультироваться с опытным садовником или специалистом перед принятием решения об откапывании кустарников.