Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом
Российские ученые создали уникальный прибор, мониторящий работу организма
Дровяные камины есть только в пятой части элитных квартир
Полезный и вкусный ужин: румяная скумбрия, запечённая в духовке под соусом
Никакого фотошопа: 5 идей, как позировать, чтобы выглядеть стройнее
Автоэксперты рассказали, что не нужно делать проточку тормозных дисков
Фильмы ужасов с превосходным захватывающим сюжетом
Лиза Арзамасова показала фотоссесию в изысканных свадебных образах
В Театре на Трубной пройдет спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой в главной роли
Кустарники в саду засыпало слоем снега. Нужно ли их откапывать?

Кустарники засыпало слоем снега. Есть два варианта действий

3:35
Садоводство » Деревья и кустарники

В зимний период года частая ситуация, когда многие кустарники в саду покрываются слоем снега. Это может вызывать вопросы у садоводов о необходимости их откапывания. В материале мы рассмотрим аргументы за и против этой практики.

Кустарники засыпало слоем снега. Есть два варианта действий
Фото: Openverse by Андрей Груздев is licensed under CC BY 3.0

Плюсы засыпания снегом:

1. Защита от экстремальных температур

Снег служит естественным утеплителем, который может помочь сохранить тепло вокруг корней кустарника в холодные зимние дни. Откапывание может нарушить эту природную защиту и повредить растение.

2. Защита от сушки

Снег также может помочь сохранить влажность вокруг корней, предотвращая высыхание почвы. Это особенно важно в периоды заморозков и засухи. Откапывание может привести к быстрой потере влаги и ущербу для кустарника.

3. Предотвращение ломкости веток

Снег образует прочный слой над кустарником, который может предотвратить повреждение веток под воздействием ветра и снега. Откапывание может привести к ломкости и повреждению растения.

Минусы засыпания снегом:

1. Загнивание корней

В некоторых случаях, если снег плотно прилегает к кустарнику, это может вызвать загнивание корней в результате повышенной влажности. В таких ситуациях, осторожное откапывание или удаление лишь части снежного слоя может быть необходимым.

2. Повреждение от таяния

Если снег быстро начинает таять, это может привести к затоплению корневой системы кустарника. Откапывание в таких случаях может предотвратить ущерб, позволяя воде свободно стекать.

Мнение эксперта

Агроном Пётр Синьковский в комментарии sadyk. ru рассказал, что у садоводов два варианта действий, о которых мы уже писали выше и оба зависят от погодных условий.

— Если морозы устойчивы и в обозримом будущем не сменятся оттепелью, или наоборот, грядет их усиление, то создавшееся укрытие с головой трогать не надо. Можно только порадоваться: природа сделала за вас защитную работу. Ибо при меньшем количестве снега вам пришлось бы самим накидывать его повыше на большинство весеннецветущих кустарников. Ведь они еще с прошлого сезона заложили цветочные почки, а они не очень-то любят холода. Морозостойкие держаться. Не отличающиеся морозостойкостью — терпят и нуждаются в снеговой защите. Таким образом, очень полезен сплошной снежный домик для всех видов смородины, крыжовника, молодого малинника, а также для жимолости, барбариса, спиреи, форзиции, магонии и многих других.

Что касается ситуации, когда от снега лучше избавится, то это перед оттепелью. Агроном говорит, что в случае повторного похолодания, покров необходимо восстановить в полном объёме.

— Иначе температурный дисбаланс погубит уже упомянутые цветочные почки, а следовательно, можно лишиться изрядной части урожая. Поэтому придётся сделать вылазку на дачу и помочь своим подопечным, — считает Пётр Синьковский.

В большинстве случаев откапывание кустарников, засыпанных снегом, не является необходимым. Снег выполняет защитные функции и предотвращает повреждение растений. Однако, в случае густого снежного покрова или быстрого таяния, может потребоваться осторожное удаление или частичное откапывание снега, чтобы предотвратить ущерб для растения. Рекомендуется консультироваться с опытным садовником или специалистом перед принятием решения об откапывании кустарников.

 

Как уберечь хвойные растения от мокрого снега?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Глициния — завораживающая лиана для участка
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Эксперт предупредил путешественников об опасности использования ярких чемоданов
Автоловушки ГИБДД: Как избежать нарушений на дороге и защитить себя от "разводов"
Newsweek: Пентагон предупредил, что у ВСУ заканчиваются оружие и боеприпасы
Три упражнения для крепких плеч
Учёные нашли все гены, отвечающие за цвет глаз
Посадите очаровательное калибрахоа
Санкт-Петербург занял третье место в мире по прогнозу роста цен на элитное жильё
Знаменитый салат из крабовых палочек: нужны всего три ингредиента
Секрет языка собак: как они понимают смысл слов и интонацию
Прогнозы AT и PL по Украине: будет новый Афганистан со столицей во Львове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников