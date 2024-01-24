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Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа

Посадите очаровательное калибрахоа

2:46
Садоводство » Цветы

Многолетник калибрахоа может отличный вариантом, если вам поднадоела петуния и хочется чего-то другого, но похожего. Этот вид растения был привезён из Южной Америки. Сегодня уже созданы гибриды и существуют десятки видов оттенков калибрахоа. Рассказываем, как вырастить это растение в домашних условиях.

Посадите очаровательное калибрахоа
Фото: S.G.S. by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Macdon&action=edit&redlink=1 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Выращивание калибрахоа на рассаду является хорошей стратегией для того, чтобы заранее подготовить растения к пересадке на открытый грунт. Калибрахоа представляет собой красивое и пышное растение с яркими и множественными цветами. Для успешного выращивания калибрахоа на рассаду, вам потребуется следовать нескольким основным шагам:

1. Подготовка почвы

Выберите хорошую качественную почву для рассады. Лучше всего использовать специальную почву для выращивания цветов, которая обеспечивает хорошую дренаж и влагоудержание. Если вы предпочитаете смесь, самостоятельно приготовьте почвосмесь из песка, торфа и перлита.

2. Посев семян

Посев семян калибрахоа двумя способами. Вы можете использовать открытый посев, разбрасывая семена по поверхности почвы и слегка притаптывая их. Другой способ — заранее проращивать семена на ватном диске или в смоченной ткани, а затем разместить их на поверхности почвы.

3. Условия выращивания

Разместите контейнер с рассадой калибрахоа в теплое и светлое место. Оптимальная температура для прорастания семян составляет около 21-24 градусов Цельсия. Поставьте контейнер на поддон с влажным песком или гравием, чтобы обеспечить влажность воздуха вокруг рассады.

4. Полив

Регулярно поливайте рассаду, но следите, чтобы не переувлажнять почву, чтобы не вызвать загнивание корней. После появления всходов, можно снизить частоту поливов, поддерживая почву слегка влажной.

5. Пикировка

Когда растения станут достаточно крупными для работы с ними, пересадите каждое растение в отдельный горшок или грядку с более питательной почвой. Проведите пикировку аккуратно, чтобы не повредить корни.

6. Защита от заморозков

Если высадка калибрахоа на открытый грунт планируется до окончания всех заморозков, обеспечьте рассаде дополнительную защиту от низких температур, используя теплицу или пленку.

Выращивание калибрахоа на рассаду требует немного терпения и заботы, но результатом станут красивые кустистые растения с яркими цветками. При выборе правильной почвы, правильном поливе и защите от заморозков, вы создадите оптимальные условия для успешного выращивания калибрахоа на рассаду.

Калибрахоа. Как правильно сеять
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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