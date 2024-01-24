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Из-за морозов болеют деревья. Рассказываем, как их вылечить

Из-за морозов болеют деревья

2:20
Садоводство » Деревья и кустарники

На плодовых деревьях в результате неблагоприятных морозов могут возникнуть повреждения, которые называются морозобоины. Они могут затронуть цветочные почки, молодые побеги, ствол или корневую систему дерева. Лечение морозобоин является важной задачей для сохранения здоровья деревьев и урожайности.

Из-за морозов болеют деревья
Фото: commons.wikimedia. org by John Tann from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Первым шагом при лечении морозобоин является оценка степени повреждения. Если повреждены только цветочные почки или молодые побеги, то можно принять меры для их восстановления. В случае, если повреждены ствол или корни, требуется более серьезное вмешательство.

Для восстановления поврежденных цветочных почек и побегов можно провести следующие мероприятия:

  • Подкормка. Поврежденные растения нуждаются в дополнительном питании для восстановления сил. Рекомендуется применять органические удобрения, такие как перегной или компост, вокруг дерева.
  • Укрытие. Если ожидаются дополнительные заморозки, можно укрыть дерево специальными материалами, такими как агроволокно или специальная пленка. Это поможет защитить цветочные почки и побеги от дальнейшего повреждения.
  • Прищипка. Если невозможно восстановить поврежденные побеги, их можно прищипнуть до здоровой ткани, чтобы стимулировать рост новых побегов.

В случае серьезных повреждений ствола или корневой системы дерева, необходимо предпринять дополнительные шаги:

  • Подрезка. Если ствол дерева поврежден, можно произвести подрезку до здоровой ткани. При этом следует использовать острые и чистые инструменты для предотвращения дальнейшего заражения.
  • Обработка ран. После подрезки ствола следует обработать рану садовым варом или специальной мазью для защиты от возможных инфекций.
  • Подпорка. Если корневая система повреждена, можно использовать деревянные или металлические опоры для подпорки дерева и облегчения его роста.

Важно помнить, что лечение морозобоин требует терпения и постоянного внимания. Основные условия для успешного восстановления — это регулярный уход за повреждёнными растениями, включая полив, подкормку и защиту от вредителей. Деревья могут потребовать несколько сезонов для полного восстановления, поэтому необходимо быть терпеливым и предоставить им достаточно времени для заживления ран.

Какие морозы выдерживают разные плодовые деревья
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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