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Покупки садовода зимой: что можно приобрести для участка, а чего не стоит

Покупки садовода зимой: что можно приобрести, а чего не стоит

2:47
Садоводство » Советы

Зимнее время далеко не является самым популярным среди садоводов, однако, если вы хотите подготовиться к предстоящему весеннему сезону, посещение садовых центров зимой может быть очень полезным. Ознакомившись с тем, какие товары можно приобрести в это время года, и каких покупок лучше избегать, вы сможете оптимально использовать своё время и деньги.

Покупки садовода зимой: что можно приобрести, а чего не стоит
Фото: Openverse by X5Group is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Что можно купить:

  • Семена и саженцы

В зимний период большинство садовых центров предлагают широкий ассортимент семян для посева и саженцев. Это отличная возможность для планирования и выбора растений, которые вы хотите вырастить в следующем сезоне. Особенно стоит обратить внимание на пересменные, оранжерейные и зимостойкие сорта, которые могут быть засажены в это время года.

  • Средства для защиты растений

Защита растений в зимний период является важной задачей для садоводов. В садовых центрах вы можете приобрести различные средства для защиты от вредителей и заболеваний, такие как инсектициды, фунгициды, а также удобрения для укрепления иммунитета растений.

  • Садовые инструменты

Зимнее время - идеальный период для покупки садовых инструментов. В этот период можно найти гораздо более выгодные предложения по цене, чем весной или летом. Необходимые инструменты, такие как лопаты, секаторы, сучкорезы и другие, помогут вам эффективно обрабатывать свой участок и готовить его к следующему сезону.

Что категорически не рекомендуется покупать:

  • Раннеспелые растения

В зимнее время некоторые садовые центры могут предлагать раннеспелые растения, такие как овощи или ягоды. Однако, приобретение таких растений не рекомендуется, так как они не смогут корректно развиваться в условиях низких температур и краткого светового дня.

  • Тепличные цветы

В зимнее время продажа цветочных растений для теплиц может быть обманчиво выгодной. Однако, без специального оборудования и условий для их содержания, такие растения могут погибнуть. Покупка тепличных цветов может оказаться неоправданной и неудачной инвестицией.

  • Быстроинфицированные растения

Если вы замечаете, что в садовом центре есть растения, которые заметно страдают от болезней или наличия вредителей, лучше избежать их покупки. Такие растения могут принести проблемы и поражение вашим другим растениям на участке.

В целом, в зимний период садовые центры предлагают немногое количество товаров, в сравнение с весенним и летним сезонами. Однако, они могут предоставить вам необходимые инструменты и материалы для подготовки и планирования вашего участка, а также средства защиты растений. Будьте внимательны и обращайтесь только к проверенным и надёжным поставщикам.

Если саженцы вы приобрели зимой, или как сохранить саженцы до посадки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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