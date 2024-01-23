Три натуральных подкормки для рассады: вырастете крепкие растения

Садоводы предлагают три отличные подкормки для рассады. Они помогут вырастить крепкие растения.
1. Картофель. Полейте молодые растения отваром корнеплода. Варите картошку целиком около двадцати минут. В остуженную жидкость положите капельку йода. Поливайте жидкостью единожды в неделю.
2. Банановая кожура. Перед тем, как пересадить растения, нарезанные шкурки бананов разложите между слоями почвы.
3. Нашатырный спирт. Эта подкормка компенсирует нехватку азота. Соедините ложку средства в одном ведре воды. Используйте для полива рассады.
Источник: Telegram-канал "уДачи на Даче, а как же иначе?"
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.