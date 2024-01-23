Три натуральных подкормки для рассады: вырастете крепкие растения

Подкормка рассады банановой кожурой, нашатырным спиртом, отваром картошки

Садоводы предлагают три отличные подкормки для рассады. Они помогут вырастить крепкие растения.

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1. Картофель. Полейте молодые растения отваром корнеплода. Варите картошку целиком около двадцати минут. В остуженную жидкость положите капельку йода. Поливайте жидкостью единожды в неделю.

2. Банановая кожура. Перед тем, как пересадить растения, нарезанные шкурки бананов разложите между слоями почвы.

3. Нашатырный спирт. Эта подкормка компенсирует нехватку азота. Соедините ложку средства в одном ведре воды. Используйте для полива рассады.

Источник: Telegram-канал "уДачи на Даче, а как же иначе?"