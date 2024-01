А вы знали, что просроченные семена можно оживить?

Оживление просроченных семян может быть сложной задачей, но возможно, если следовать определенным шагам. Важно помнить, что успех может варьироваться в зависимости от типа семян и степени их срока годности. Вот несколько основных рекомендаций о том, как оживить просроченные семена.

Фото: openverse by по фотографиям Доминика is licensed under "Ai Weiwei / 艾未未 : Sunflower Seeds" by Dominic's pics is licensed under CC BY 2.0.