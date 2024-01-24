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С красивыми узорами и яркими цветами. Рассказываем о лучших сортах патиссонов

Рассказываем о лучших сортах патиссонов для своего участка

2:28
Садоводство » Овощи

Патиссон — уникальный овощ, который известен своими необычными формами и нежным вкусом. Существует множество сортов патиссонов, каждый из которых обладает своими особенностями и привлекательным внешним видом. В этом материале рассказываем лишь о некоторых из лучших сортов патиссонов.

Рассказываем о лучших сортах патиссонов для своего участка
Фото: upload.wikimedia.org by Rene Cortin is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Один из самых популярных сортов патиссона — "Белая ночь". Этот сорт характеризуется красивыми узорами на кожуре, которые напоминают лунные полосы на ночном небе. Мякоть патиссона "Белая ночь" очень сочная и нежная, с небольшим ореховым привкусом. Этот сорт идеально подходит для использования в салатах и выпечке.

Еще один из выдающихся сортов патиссона — "Зелёный дракон". Как можно догадаться из названия, этот сорт отличается яркой зелёной окраской. У патиссона "Зелёный дракон" форма слегка похожа на дракона, с выступающими "чешуйками" на поверхности. Вкус этого сорта насыщенный и освежающий, с лёгкой кислинкой. Он прекрасно подходит для приготовления рагу и фарширования.

Сорт "Королевский апельсин" очаровывает своим ярким оранжевым цветом и гладкой поверхностью. Этот патиссон имеет насыщенный апельсиновый вкус, с лёгкой сладостью и нежной текстурой. "Королевский апельсин" отлично подходит для готовки муссов, пирогов и крем-супов.

Сорт "Фантастический фиолет" — настоящая находка для ценителей необычных цветов. Этот патиссон имеет яркую фиолетовую окраску и необычную форму, напоминающую звезду. Вкус патиссона "Фантастический фиолет" слегка сладкий, с тонкой ноткой специй. Он прекрасно сочетается с рыбой или куриной грудкой на гриле.

Сорт "Лунный луч" — это классический белый патиссон с оригинальной формой в виде месяца. Он обладает нежным вкусом и хрустящей текстурой. "Лунный луч" отлично подходит для консервирования и маринования, а также может использоваться в приготовлении салатов и гарниров.

Конечно, это лишь небольшая часть лучших сортов патиссонов. В мире существует множество других удивительных сортов, каждый из которых имеет свои особенности и достоинства. Патиссоны — прекрасное дополнение к рациону питания, они содержат витамины и микроэлементы, необходимые для здоровья организма. Попробуйте разные сорта патиссонов и наслаждайтесь их нежным и уникальным вкусом!

Неприхотливые и очень урожайные сорта патиссонов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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