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Подумайте о том, как преобразить свой сад уже этой весной. Вот вам советы

Подумайте о том, как преобразить свой сад

3:40
Садоводство » Ландшафт

Совсем скоро наступит весна, а значит пора думать о том, как преобразить свой сад. Согласитесь, что даже самая идеальная картинка надоедает, поэтому изменить в новом сезоне обязательно нужно.

Подумайте о том, как преобразить свой сад
Фото: commons.wikimedia. org by Mkill is licensed under GNU Free Documentation License

Вариант 1: сделать перестановку

Если вы даже передвинете свою садовую мебель либо поставите на новое место, то вид участка уже изменится. Для этого варианта не нужны никакие дополнительные затраты. Посмотрите, как по-другому будет выглядеть привычный пейзаж.

Вариант 2: расставить садовый декор

Дополнительным украшением участка, безусловно, служит декор. Сегодня в магазинах огромный выбор: от фигурок до архитектурных форм. Согласитесь, декор добавит вашему саду элегантности. Ориентируйтесь при выборе участка на свой вкус и основывайтесь на общий стиль участка.

Вариант 3: украшать сад сезонно

Сад можно украшать к различными сезонам. Например, новогодними венками, композициями, букетами из сухоцветов, тыквами. Все это можно сделать своими руками и причем без лишних финансовых вложений. Если же не хватает времени и мастерства, то сезонный декор продают в магазинах и на ярмарках.

Вариант 4: в контейнеры посадить цветы

Внести разнообразие в ваш сад можно цветами в контейнерах либо кашпо. Привнесут новизну ухоженные цветы и стильные горшки. Плюс такого варианта в том, что месторасположение цветов можно время от времени менять, что также скажется на внешнем виде сада.

Вариант 5: посеять однолетники

Этот вариант не сразу даст результат, но в скором будущем сад уже заиграет новыми красками. Более того, состав клумбы можно изменять с помощью однолетних растений. Они привнесут новые цвета и ароматы. Например, это могут быть бархатцы, настурции, календулы.

Вариант 6: продумать освещение

В вечернее время преобразят ваш сад гирлянды, подсветки, а также фонарики. Кроме внешнего вида этот вариант будет удобен тем, что освещение поможет лучше ориентироваться в тёмное время суток.

Вариант 7: разжигать костёр

Особое настроение создаст красивый костёр. Также можно использовать переносные чаши для огня, которые тоже создадут уют. За огнём можно собираться с друзьями, греться в холодное время суток, пить чай и общаться.

Вариант 8: повесить кормушки

Дополнительным декором могут стать стильные кормушки. Птицы, которые будут прилетать полакомиться, развеселят своим движением и щебетом. Помните, что птицы оказывают помощь в борьбе со многими вредителями.

Вариант 9: избавиться от ненужных вещей

Выше мы писали достаточно много о декоре, а теперь же обратите внимание на имеющийся декор в вашем саду. От сломанной мебели, треснувших горшков и садовых фигур, которые имеют плохой вид, лучше избавиться. Также выбросить стоит растения, которые вам не нравятся. Сад станет опрятным и более привлекательным.

Вариант 10: покрасить

Садовую мебель и хозяйственные пристройки можно обновить с помощью краски. Лучшим вариантом будет, если же вы подберете другой цвет. Общий вид участка данный вариант не сильно изменит, но другое настроение гарантированно.

Если вам по душе естественная красота природы, то вам наверняка нравится наблюдать за всеми изменениями на протяжении года. Для внешнего вида сада нужна человеческая рука, поэтому выбирайте для себя предложенные варианты, чтобы порадовать себя и близких.

Красивый дизайн сада своими руками
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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