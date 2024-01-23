Вы не поверите: вырастить клубнику можно не только в огороде

Вырастить свою клубнику можно не только в огороде, но и на подоконнике. Вы не поверите, но это не сложно, как может показаться. Для этого необходимо подобрать правильный сорт, создать оптимальные условия и ожидать урожай вкусных ягод.
Безусловно, не каждый сорт клубники вырастет на подоконнике. Поэтому при выборе обратите внимание на следующие ключевые моменты:
Для вашего подоконника в квартире лучшим вариантом будут следующие сорта клубники:
Одним из основных условий для выращивания клубники на подоконнике является хорошее освещение. Обычно этой ягоде достаточно 12 часов солнца. В зимнее время естественного освещения будет недостаточно, поэтому необходимо досвечивать с помощью фитоламп.
Оптимальной температурой на подоконнике для клубники будет температура 20-23°С. Если же температура будет меньше 15°С, то ягода может начать болеть, а если температура будет высокой, то будут трудности с опылением. В холодное время нужно включать растениям тепло, например, обогреватели, а в жару — проветривать помещение. Обратите внимание, что растения не любят сквозняков.
Также важным условием является влажность воздуха, которая в идеале должна быть 70-80%. Если же влажность будет повышенная, то активизируются возбудители грибковых заболеваний, а при низкой на клубнику могут напасть вредители.
Для клубники подойдёт любой универсальный грунт для овощей. Клубника любит рыхлую, питательную и немного влажную почву.
Контейнеры дома небольшие, поэтому поливать клубнику нужно будет чаще, чем в открытом грунте. В среднем ягоду поливают от двух раз в неделю в зависимости от состава грунта, температуры, влажности. После каждого полива почву необходимо порыхлить, чтобы не образовалась корка. Также при сухом воздухе растения необходимо опрыскивать.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.