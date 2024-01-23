Вы не поверите: вырастить клубнику можно не только в огороде

Выращивать клубнику можно в квартире на подоконнике

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить свою клубнику можно не только в огороде, но и на подоконнике. Вы не поверите, но это не сложно, как может показаться. Для этого необходимо подобрать правильный сорт, создать оптимальные условия и ожидать урожай вкусных ягод.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Какие сорта подойдут

Безусловно, не каждый сорт клубники вырастет на подоконнике. Поэтому при выборе обратите внимание на следующие ключевые моменты:

длительность плодоношения (лучше присмотреться к сортам нейтрального светового дня, которые плодоносят непрерывно);

требования к условиям выращивания (выбирать лучше всего менее капризные сорта, которые будут подходить к условиям квартиры, где низкая влажность, мало света, перепады температуры и др.);

размер куста (необходимо подобрать сорта с компактными кустами, чтобы они не занимали много места на подоконнике);

наличие усов (с безусыми сортами будет меньше хлопот);

самоопыляемость (лучше всего выбирать сорта, которым не нужны опылители.

Лучшие сорта клубники для подоконника

Для вашего подоконника в квартире лучшим вариантом будут следующие сорта клубники:

Королева Елизавета II;

Барон Солемахер;

Брайтон;

Грандиан F1;

Домашний деликатес F1;

Женева;

Тристан F1;

Кокетка;

Любава;

Аиша;

Альбион;

Искушение F1;

Элан F1;

Профьюжен;

Розовая мечта.

Какие необходимы условия

Одним из основных условий для выращивания клубники на подоконнике является хорошее освещение. Обычно этой ягоде достаточно 12 часов солнца. В зимнее время естественного освещения будет недостаточно, поэтому необходимо досвечивать с помощью фитоламп.

Оптимальной температурой на подоконнике для клубники будет температура 20-23°С. Если же температура будет меньше 15°С, то ягода может начать болеть, а если температура будет высокой, то будут трудности с опылением. В холодное время нужно включать растениям тепло, например, обогреватели, а в жару — проветривать помещение. Обратите внимание, что растения не любят сквозняков.

Также важным условием является влажность воздуха, которая в идеале должна быть 70-80%. Если же влажность будет повышенная, то активизируются возбудители грибковых заболеваний, а при низкой на клубнику могут напасть вредители.

Для клубники подойдёт любой универсальный грунт для овощей. Клубника любит рыхлую, питательную и немного влажную почву.

Как нужно поливать

Контейнеры дома небольшие, поэтому поливать клубнику нужно будет чаще, чем в открытом грунте. В среднем ягоду поливают от двух раз в неделю в зависимости от состава грунта, температуры, влажности. После каждого полива почву необходимо порыхлить, чтобы не образовалась корка. Также при сухом воздухе растения необходимо опрыскивать.