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Вы не поверите: вырастить клубнику можно не только в огороде

Выращивать клубнику можно в квартире на подоконнике

2:56
Садоводство

Вырастить свою клубнику можно не только в огороде, но и на подоконнике. Вы не поверите, но это не сложно, как может показаться. Для этого необходимо подобрать правильный сорт, создать оптимальные условия и ожидать урожай вкусных ягод.

Выращивать клубнику можно в квартире на подоконнике
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Какие сорта подойдут

Безусловно, не каждый сорт клубники вырастет на подоконнике. Поэтому при выборе обратите внимание на следующие ключевые моменты:

  • длительность плодоношения (лучше присмотреться к сортам нейтрального светового дня, которые плодоносят непрерывно);
  • требования к условиям выращивания (выбирать лучше всего менее капризные сорта, которые будут подходить к условиям квартиры, где низкая влажность, мало света, перепады температуры и др.);
  • размер куста (необходимо подобрать сорта с компактными кустами, чтобы они не занимали много места на подоконнике);
  • наличие усов (с безусыми сортами будет меньше хлопот);
  • самоопыляемость (лучше всего выбирать сорта, которым не нужны опылители.

Лучшие сорта клубники для подоконника

Для вашего подоконника в квартире лучшим вариантом будут следующие сорта клубники:

  • Королева Елизавета II;
  • Барон Солемахер;
  • Брайтон;
  • Грандиан F1;
  • Домашний деликатес F1;
  • Женева;
  • Тристан F1;
  • Кокетка;
  • Любава;
  • Аиша;
  • Альбион;
  • Искушение F1;
  • Элан F1;
  • Профьюжен;
  • Розовая мечта.

Какие необходимы условия

Одним из основных условий для выращивания клубники на подоконнике является хорошее освещение. Обычно этой ягоде достаточно 12 часов солнца. В зимнее время естественного освещения будет недостаточно, поэтому необходимо досвечивать с помощью фитоламп.

Оптимальной температурой на подоконнике для клубники будет температура 20-23°С. Если же температура будет меньше 15°С, то ягода может начать болеть, а если температура будет высокой, то будут трудности с опылением. В холодное время нужно включать растениям тепло, например, обогреватели, а в жару — проветривать помещение. Обратите внимание, что растения не любят сквозняков.

Также важным условием является влажность воздуха, которая в идеале должна быть 70-80%. Если же влажность будет повышенная, то активизируются возбудители грибковых заболеваний, а при низкой на клубнику могут напасть вредители.

Для клубники подойдёт любой универсальный грунт для овощей. Клубника любит рыхлую, питательную и немного влажную почву.

Как нужно поливать

Контейнеры дома небольшие, поэтому поливать клубнику нужно будет чаще, чем в открытом грунте. В среднем ягоду поливают от двух раз в неделю в зависимости от состава грунта, температуры, влажности. После каждого полива почву необходимо порыхлить, чтобы не образовалась корка. Также при сухом воздухе растения необходимо опрыскивать.

Клубника на подоконнике круглый год
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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