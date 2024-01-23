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Этот салатный овощ достаточно редкий гость на огородах, но вы захотите его посадить

Редкий гость на огородах: вы захотите его посадить

2:05
Садоводство » Овощи

Этот салатный овощ — достаточно редкий гость на огородах. Портулак огородный — очень полезный и, самое главное, выращивается очень просто. Знакомим вас с ним.

Редкий гость на огородах: вы захотите его посадить
Фото: hear.org by Midway Atoll is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Портулак огородный принадлежит семейству портулаковые. К сожалению, о родине его ничего не известно, но есть предположение, что портулак привезли к нам из Юго-Восточной Азии. Это однолетнее суккулентное растение, которое имеет лежачий разветвлённый стебель длиной 10-30 см. Портулак имеет мелкие, овальные, мясистые листья. Цветёт он жёлтым цветом с июня по август.

Салатный овощ любит воду и даже накапливает её в листьях в больших количествах. В дикой природе портулак можно встретить в южных районах России, в частности на песках вдоль рек и в полях.

Слегка кисловатый и освещающий вкус имеют молодые побеги и листья портулака, которые употребляют в пищу. Этот овощ скороспелый, поэтому через 20-30 дней после всходов проводят сбор урожая. Обычно его добавляют в свежие салаты, супы, пюре, а также подают в качестве гарнира к мясу, рыбе.

Садоводам стоит знать, что портулак любит свет, поэтому садить его нужно на солнечном месте. Почва подойдёт для него любая: вырастет даже на чистом песке. Заморозков овощ не любит, поэтому лучше всего семена высевать в открытый грунт в конце мая. Далее можно каждые 2-3 недели подсевать, чтобы на протяжении всего лета иметь молодые побеги.

Кроме того, портулак можно выращивать через рассаду. В этом случае вы получите сочную зелень раньше. В ящики семена высевают уже в апреле, а уже в конце мая — начале июня пересаживают в открытый грунт.

Поливать портулак необходимо исключительно при длительной засухе в среднем один раз в две недели. В какой-то дополнительной подкормке он не нуждается, но при неплодородной почве овощ можно побаловать аммиачной селитрой (2 столовых ложки на 1 квадратный метр).

Портулак вкуснее чем мясо
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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