Малина вырастает крупной, как орех: садоводы назвали 5 сортов с большими ягодами

Сорта малины с крупными плодами

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Ряд сортов малины имеет крупные плоды. Подборкой поделились садоводы.

Фото: flickr.com by Muffet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сорт "Пингвин". Его выращивают в форме куста. Побеги вырастают до 1,5 метров. Куст не займёт много места на участке.

Сорт "Гусар". Может достигать до 2,5 метров в высоту. У этого куста нет шипов на стеблях.

Сорт "Маргарита". Может плодоносить два раза за сезон: в начале лета и в сентябре. Кусты вырастают до трёх метров.

Сорт "Геракл". Его советуют выращивать в южных регионах РФ. Плодоносит дважды за сезон.

Сорт "Краса России". Побеги вырастают до двух метров. Ягоды собираются в разветвлённые кисти. На каждой может быть до 18 ягод. Они очень сладкие и вкусные.

Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"