Малина вырастает крупной, как орех: садоводы назвали 5 сортов с большими ягодами

Ряд сортов малины имеет крупные плоды. Подборкой поделились садоводы.
Сорт "Пингвин". Его выращивают в форме куста. Побеги вырастают до 1,5 метров. Куст не займёт много места на участке.
Сорт "Гусар". Может достигать до 2,5 метров в высоту. У этого куста нет шипов на стеблях.
Сорт "Маргарита". Может плодоносить два раза за сезон: в начале лета и в сентябре. Кусты вырастают до трёх метров.
Сорт "Геракл". Его советуют выращивать в южных регионах РФ. Плодоносит дважды за сезон.
Сорт "Краса России". Побеги вырастают до двух метров. Ягоды собираются в разветвлённые кисти. На каждой может быть до 18 ягод. Они очень сладкие и вкусные.
Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"
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