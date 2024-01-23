Подкормите перцы этими средствами: получите богатый урожай — три отличных рецепта

Подкормка перцев золой, борной кислотой, молоком

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

При выращивании перцев не обойтись без подкормок. Садоводы в группе В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог" рассказали о них.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison from Massapequa, NY, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Возьмите столовую ложку древесной золы и смешайте её с литром волы. Дайте настояться жидкости около суток. Поливайте растения под корень.

2. Возьмите пять граммов борной кислоты (в порошковой форме) и разведите в половине ведра воды. Вносите подкормку под корень растений, предварительно полив землю водой.

3. Соедините литр молока (обезжиренного) с десятью каплями йода. Смешайте жидкость с десятью литрами воды. Всё хорошо размешайте. Подкармливайте растения под корень, перед этим полейте почву водой.