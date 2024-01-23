Составьте календарь: какие овощи и когда посеять на рассаду, чтобы получить ранний урожай

Какие семена сеют на рассаду зимой и ранней весной

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сейчас самое время подумать о рассаде овощей. Можно, конечно, посадить семена прямо в грунт, но тогда есть вероятность нападения вредителей, неблагополучно может сказаться на семенах влияние погоды. Благодаря посадке семян на рассаду мы получим более ранний урожай.

Фото: https://dianehalperin.files.wordpress.com/

Какие овощи можно выращивать на рассаду

Обычно рассадным способом выращивают следующие овощные культуры:

корневой сельдерей;

перец;

баклажаны;

базилик;

петрушку;

мангольд;

огурцы;

помидоры;

белокочанную, пекинскую и цветную капусту;

эстрагон;

мелиссу;

иссоп;

майоран;

тыкву;

патиссоны;

кабачки.

Это только примерный список овощей, который можно расширять самостоятельно в зависимости от своих вкусовых предпочтений.

Что и когда сеять на рассаду

В январе самое время провести подготовительные и предпосевные работы. В частности, проверьте почву, а также тару для рассады. Посмотрите, есть ли у вас опрыскиватель, переберите и отсортируйте семена, необходимый посевной материал докупите.

В конце месяца можно начинать высеивать на подоконнике ранние огурцы, которые будут расти в теплице. На первой неделе февраля высаживают семена корневого сельдерея, на второй — семена перца, баклажанов, томатов. С 20 февраля можно уже начать сажать семена мангольда, петрушки, базилика. Также высадить ранние огурцы можно и в феврале, если это не было сделано в январе.

В марте сеют семена цветной и белокочанной капусты и томатов, перцев. Семена рассады мелиссы, майорана, иссопа, эстрагона, базилика и салата сеют в первую половину апреля. В этом же месяце можно посадить семена патиссонов, тыкв, кабачков. С середины апреля можно браться за огурцы, которые будут предназначены для грунта, а в конце апреля уже сеют овощи в открытый грунт. Также в этот период начинают высадку подросшей рассады в открытый грунт.

Ёмкости для рассады

Самым доступным и безвредным материалом является пластмасса. В ёмкостях из этого материала рассада хорошо растёт и развивается. Будет хорошо, если это будут пластмассовые ящики либо кассеты с поддоном.

Если же у вас немного рассады, то лучше всего выращивать её в керамических горшках, так как в этом случае можно избежать пикировки рассады.

Также хороший вариант — торфяные горшочки. Рассаду из них не вынимают и высаживают прямо в открытый грунт.

Сейчас продают и торфяные таблетки для рассады. Их просто бросают в воду и ждут пока таблетки не набухнут. После на них надо разложить семена и присыпать тонким слоем почвы. Далее таблетки составляют на поддон и ставят на подоконник.