Проведи подкормку томатов этим средством сразу после пикировки: получите крепкую рассаду

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Средство с молоком для пикировки томатов

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Садоводство » Советы

Сразу после того, как проводится пикировка томатов, важно подкормить растения. Садоводы предложили простой рецепт.

Средство с молоком для пикировки томатов
Фото: Own work by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Соедините 250 мл молока с тремя литрами воды. Всё хорошо размешайте и положите 5-6 капель йода. Всё ещё раз размешайте. Через пару часов нужно осуществить равномерный полив кустиков под корень.

Данное удобрение подходит для использования только после проведения пикирования. Данное средство обеспечит помидорам прекрасный рост, укрепляя их. Урожайность будет хорошей.

Рецептом поделилась группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

Пикировка томатов. Как сделать это правильно?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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