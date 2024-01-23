Проведи подкормку томатов этим средством сразу после пикировки: получите крепкую рассаду

Средство с молоком для пикировки томатов

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сразу после того, как проводится пикировка томатов, важно подкормить растения. Садоводы предложили простой рецепт.

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Соедините 250 мл молока с тремя литрами воды. Всё хорошо размешайте и положите 5-6 капель йода. Всё ещё раз размешайте. Через пару часов нужно осуществить равномерный полив кустиков под корень.

Данное удобрение подходит для использования только после проведения пикирования. Данное средство обеспечит помидорам прекрасный рост, укрепляя их. Урожайность будет хорошей.

Рецептом поделилась группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".