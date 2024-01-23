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Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни

Горчичный порошок эффективен для борьбы с вредителями

1:01
Садоводство » Вредители и болезни

Горчичный порошок — очень полезный продукт на дачном участке. Он выступает натуральным средством для борьбы с вредными насекомыми.

Горчичный порошок эффективен для борьбы с вредителями
Фото: flickr.com by Patrick Clement from West Midlands, England is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

С помощью него можно победить слизней. При первых признаках появления вредителя рассыпьте средство между посадками, пишет Telegram-канал "Садоводство".

Огнёвку, пилильщиков, клопов, тлю, трипсы, яблоневую плодожорку, листогрызущих вредителей можно победить одной настойкой. Соедините 100 г порошка с водой (10 л). В течение двух дней настаивайте жидкость. После процеживания возьмите часть настойки и соедините с водой (возьмите равное количество настойки и воды). Также потребуется положить 40 граммов мыла (оно обеспечит прилипание средства к листьям).

Проводите опрыскивание раствором. Яблоням требуется обработка, как только псоел цветения пройдёт 20 20 дней. Ягодным кустам требуется опрыскивание в начале летнего сезона.

Горчичный порошок - дешёвое и доступное средство для вашего огорода
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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