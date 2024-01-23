Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни

Горчичный порошок эффективен для борьбы с вредителями

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Горчичный порошок — очень полезный продукт на дачном участке. Он выступает натуральным средством для борьбы с вредными насекомыми.

Фото: flickr.com by Patrick Clement from West Midlands, England is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

С помощью него можно победить слизней. При первых признаках появления вредителя рассыпьте средство между посадками, пишет Telegram-канал "Садоводство".

Огнёвку, пилильщиков, клопов, тлю, трипсы, яблоневую плодожорку, листогрызущих вредителей можно победить одной настойкой. Соедините 100 г порошка с водой (10 л). В течение двух дней настаивайте жидкость. После процеживания возьмите часть настойки и соедините с водой (возьмите равное количество настойки и воды). Также потребуется положить 40 граммов мыла (оно обеспечит прилипание средства к листьям).

Проводите опрыскивание раствором. Яблоням требуется обработка, как только псоел цветения пройдёт 20 20 дней. Ягодным кустам требуется опрыскивание в начале летнего сезона.