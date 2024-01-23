Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Практически в каждом саду присутствует цветник. Однако часто растения быстро отцветают, создавая пустые участки, что уж не так впечатляет. Садоводы сделали подборку цветов, которые наполнят клумбы яркими красками весь сезон.

Фото: Own work by Jim Evans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Алиссум. Цветок имеет приятный медовый аромат. Цветочки белого, розового или фиолетового цветов. Радует бутонами с мая по середину осени.

Гелиопсис. Его яркие жёлтые цветы похожи на подсолнухи. Цветение идёт с всё лето до сентября. Аромат приятный тонкий.

Эшшольция. Кустики имеют ажурные сизые листья. Цветы жёлто-золотистые. Обильно цветёт с июня по октябрь. Им можно оформлять бордюры и мавританские газоны, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Колокольчик. Радует нежно голубыми и синим цветами. Период цветения — с июня по всё лето.

Также для непрерывного цветения садоводы рекомендуют сажать бархатцы, календулу, мальву, лобелию, васильки, лимнантес, мирабилис и фацелию.