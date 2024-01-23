Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Практически в каждом саду присутствует цветник. Однако часто растения быстро отцветают, создавая пустые участки, что уж не так впечатляет. Садоводы сделали подборку цветов, которые наполнят клумбы яркими красками весь сезон.
Алиссум. Цветок имеет приятный медовый аромат. Цветочки белого, розового или фиолетового цветов. Радует бутонами с мая по середину осени.
Гелиопсис. Его яркие жёлтые цветы похожи на подсолнухи. Цветение идёт с всё лето до сентября. Аромат приятный тонкий.
Эшшольция. Кустики имеют ажурные сизые листья. Цветы жёлто-золотистые. Обильно цветёт с июня по октябрь. Им можно оформлять бордюры и мавританские газоны, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Колокольчик. Радует нежно голубыми и синим цветами. Период цветения — с июня по всё лето.
Также для непрерывного цветения садоводы рекомендуют сажать бархатцы, календулу, мальву, лобелию, васильки, лимнантес, мирабилис и фацелию.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.