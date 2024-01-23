Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды

Ликорис станет изюминкой сада

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это уникальное растение привлекает внимание своей экзотичностью, таинственностью и невероятной красотой. Речь идёт о растении, известном как ликорис или паучья лилия. Оно может стать изюминкой вашего сада и притянет взгляды.

Фото: Own work by Kakidai is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это многолетнее луковичное растение, достигающее высоты до 70 см. Одной из его особенностей является отмирание листьев перед появлением стеблей. Цветение начинается в начале сентября. На одном побеге образуются от 4 до 7 цветов, окрашенных в оттенки красного, белого, жёлтого, розового или оранжевого, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Паучьей лилии нужно солнечное место. Важно её хорошо поливать во время роста листьев и цветоносов. Растение отлично переносит морозы в средней полосе России, нужно только укрыть цветок.