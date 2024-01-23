Как правильно посадить малину весной: садоводы дали пошаговую инструкцию

О том, как правильно посадить малину весной, рассказали опытные садоводы. Этот период проходит с апреля до мая. Нужно стараться успеть до момента, пока не распустятся почки.
Выбирайте солнечные места. Не стоит сажать её в места, где были раньше картошка и томаты.
Малине нужна плодородная, суглинистая почва.
Сделайте в земле лунку. Корни в ней должны иметь возможность свободного перемещения. Обильно полейте лунку и усадите саженец. Засыпьте корни грунтом. Слегка потряхните куст и уплотните землю.
Корневая шейка (место перехода стебля в корень) должна остаться над землёй. Вылейте под куст два литра воды. Обязательно сделайте мульчирование.
На саженце обрежьте стебли, оставьте по 3-5 почек на каждом. Хотя в год посадки у вас не будет урожая, вы дадите возможность кустикам наращивать корневую систему.
Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.