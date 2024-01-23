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Как правильно посадить малину весной: садоводы дали пошаговую инструкцию

Как правильно посадить малину

1:03
Садоводство » Советы

О том, как правильно посадить малину весной, рассказали опытные садоводы. Этот период проходит с апреля до мая. Нужно стараться успеть до момента, пока не распустятся почки.

Как правильно посадить малину
Фото: Own work by Neda996 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Выбирайте солнечные места. Не стоит сажать её в места, где были раньше картошка и томаты.

Малине нужна плодородная, суглинистая почва.

Сделайте в земле лунку. Корни в ней должны иметь возможность свободного перемещения. Обильно полейте лунку и усадите саженец. Засыпьте корни грунтом. Слегка потряхните куст и уплотните землю.

Корневая шейка (место перехода стебля в корень) должна остаться над землёй. Вылейте под куст два литра воды. Обязательно сделайте мульчирование.

На саженце обрежьте стебли, оставьте по 3-5 почек на каждом. Хотя в год посадки у вас не будет урожая, вы дадите возможность кустикам наращивать корневую систему.

Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"

Как правильно сажать малину
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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