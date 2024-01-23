Проведите три важные подкормки пионов весной: получите пышные шапки цветов

Пионы очень нуждаются в весенних подкормках. Садоводы рекомендуют её проводить, как только появятся первые всходы.
Для первой подкормки вам понадобятся 40 граммов мочевины. Соедините её с десятью литрами воды.
Второй раз подкармливать растения нужно гуматом натрия. На десять литров воды берут 5 граммов средства. Подкормить растения нужно через 14 дней после первой подкормки. Как только после этого пройдёт около двух недель, потребуется третья подкормка. Здесь нужен будет раствор гетероауксина. Возьмите две таблетки и разведите их в десяти литрах воды. Она обеспечит пышное цветение.
Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.