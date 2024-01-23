Проведите три важные подкормки пионов весной: получите пышные шапки цветов

Три важные подкормки пионов

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пионы очень нуждаются в весенних подкормках. Садоводы рекомендуют её проводить, как только появятся первые всходы.

Фото: Own work by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Для первой подкормки вам понадобятся 40 граммов мочевины. Соедините её с десятью литрами воды.

Второй раз подкармливать растения нужно гуматом натрия. На десять литров воды берут 5 граммов средства. Подкормить растения нужно через 14 дней после первой подкормки. Как только после этого пройдёт около двух недель, потребуется третья подкормка. Здесь нужен будет раствор гетероауксина. Возьмите две таблетки и разведите их в десяти литрах воды. Она обеспечит пышное цветение.

Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"