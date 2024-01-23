Пять ошибок при выращивании смородины: не допускайте их — потеряете до 90% урожая

Смородина — одна из наиболее любимых ягод и настоящий ветеран наших садов. Многие считают её неприхотливым растением, забывая об основательном уходе. Допущением ошибок можно потерять до 90% урожая вкусных и полезных ягод. Специалисты компании "Беккер" раскрыли их.
1. Отсутствие полива
Смородина плохо переносит недостаток воды. Ягоды будут мелкие, сухие, с толстой кожицей. Кусты нужно поливать три раза за сезон. Первый раз это необходимо сделать в начале июня, в период бурного роста. Второй раз — конец июня, во время созревания ягод. Третий раз поливают после урожая, так как кустам нужно сформировать почки для следующего года. Одному кусту нужно от 2 до 5 ведёр воды.
2. Отсутствие подкормки
Нужно вносить дополнительные источники питания в ходе образования завязей и после плодоношения. Сроки внесения азотных удобрений — первая половина лета. После сбора урожая смородину подкармливают фосфорно-калийными средствами.
3. Отсутствие мульчирования
Важно проводить процедуру в весенне или летнее время, положив на приствольные круги слои не менее пяти см.
4. Отсутствие обрезки
В итоге кусты становятся густыми и подверженными болезням. У чёрной смородине укорачивайте все ветви сразу после посадки и далее удаляйте старые ветки. Красную смородину следует обрезать с учётом формирования куста и удаления старых непродуктивных ветвей.
5. Отсутствие защиты от болезней и вредителей
Без профилактической обработки можно потерять урожай. Важно обрабатывать кусты регулярно.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.