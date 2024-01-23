Пять ошибок при выращивании смородины: не допускайте их — потеряете до 90% урожая

Пять главных ошибок при выращивании смородины

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Смородина — одна из наиболее любимых ягод и настоящий ветеран наших садов. Многие считают её неприхотливым растением, забывая об основательном уходе. Допущением ошибок можно потерять до 90% урожая вкусных и полезных ягод. Специалисты компании "Беккер" раскрыли их.

Фото: Own work by Viola sonans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.

1. Отсутствие полива

Смородина плохо переносит недостаток воды. Ягоды будут мелкие, сухие, с толстой кожицей. Кусты нужно поливать три раза за сезон. Первый раз это необходимо сделать в начале июня, в период бурного роста. Второй раз — конец июня, во время созревания ягод. Третий раз поливают после урожая, так как кустам нужно сформировать почки для следующего года. Одному кусту нужно от 2 до 5 ведёр воды.

2. Отсутствие подкормки

Нужно вносить дополнительные источники питания в ходе образования завязей и после плодоношения. Сроки внесения азотных удобрений — первая половина лета. После сбора урожая смородину подкармливают фосфорно-калийными средствами.

3. Отсутствие мульчирования

Важно проводить процедуру в весенне или летнее время, положив на приствольные круги слои не менее пяти см.

4. Отсутствие обрезки

В итоге кусты становятся густыми и подверженными болезням. У чёрной смородине укорачивайте все ветви сразу после посадки и далее удаляйте старые ветки. Красную смородину следует обрезать с учётом формирования куста и удаления старых непродуктивных ветвей.

5. Отсутствие защиты от болезней и вредителей

Без профилактической обработки можно потерять урожай. Важно обрабатывать кусты регулярно.