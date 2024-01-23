Топ-7 сладчайших сортов ремонтантной малины: садоводы собирают до 8 кг ягод с куста

Самые сладкие сорта ремонтантной малины

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Ремонтантная малина способна плодоносить до самых морозов. Садоводы назвали самые сладкие сорта.

Фото: Own work by Kahvilokki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

1. Сорт "Дочь Геракла"

Растение устойчиво к болезням, даёт крупные плоды. Является среднепоздним. Начинает давать ягоды в конце августа, длится плодоношение до октября. Одна ягода может весить до десяти граммов. Это очень сладкая малина с лёгкой кислинкой.

2. Малина Sugana ("Зюгана")

Растение имеет крепкие прямостоячие побеги и мелкие колючки на них. Куст вырастает до 1,5 м. Показывает хорошую урожайность и в летнее время, и в осеннее. Плоды светло-красного цвета, весят до семи граммов. Ягоды ароматные. Садоводы отмечают, что один куст может дать до 6-8 кг урожая.

3. Малина "Карамелька"

Отличается мощными побегами, не требующими подвязки. Ягоды могут весить до 12 граммов. Имеет явно выраженный малиновый вкус. Ягоды можно собирать в начале в августа. Куст будет плодоносить до заморозков, пишет ogorod.ru.

4. Малина Maravilla ("Маравилла")

Кусты могут вырастать до 2,5 м. Сорт отличается большим плодами (до 10-14 г). Плоды можно хранить в холодильнике до 14 дней.

5. Малина "Полька Малина"

Сорт отличает продолжительное плодоношение. Ягоды вырастают до 12 г каждая. Имеют насыщенный малиновый вкус. С одного куста можно собрать до шести килограммов урожая. Устойчиво к болезням.

6. Малина Rubyfall ("Рубифол")

Кусты вырастают до 1,7 метров. Ягоды до 5-8 граммов. Один куст может дать до 4-7 кг малины. Плодоносит до заморозков. Может хорошо расти и на бедных почвах.

7. Малина "Самохвал" (второе название — "Нижегородец-2")

Мощные кусты вырастают до 1,5 м. Тёмно-красные плоды весят до 15-18 г. Плоды сочные с лёгкой кислинкой. Начинает плодоносить в конце августа. Садоводы отмечают, что один куст может дать до 8 кг ягод.