Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 негативных последствий долгого ношения гель-лака для ногтей
Рецепт домашнего печенья "Орео"
Инфекционист Дмитриев: коклюшем взрослые болеют очень долго
Доктор Комаровский опроверг пользу приёма коллагена
HH: спрос на россиян подросткового возраста у работодателей в РФ вырос почти в три раза
Названы спортивные активности для людей с плохим зрением
Из-за этого генного нарушения волосы не поддаются укладке
Константинов: в Киеве решили использовать новую тактику, чтобы выпросить деньги у Запада
Лаваш с перцем, сыром, яйцами — быстрое блюдо на завтрак
Топ-7 сладчайших сортов ремонтантной малины: садоводы собирают до 8 кг ягод с куста

Самые сладкие сорта ремонтантной малины

2:25
Садоводство » Плодовые

Ремонтантная малина способна плодоносить до самых морозов. Садоводы назвали самые сладкие сорта.

Самые сладкие сорта ремонтантной малины
Фото: Own work by Kahvilokki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

1. Сорт "Дочь Геракла"

Растение устойчиво к болезням, даёт крупные плоды. Является среднепоздним. Начинает давать ягоды в конце августа, длится плодоношение до октября. Одна ягода может весить до десяти граммов. Это очень сладкая малина с лёгкой кислинкой.

2. Малина Sugana ("Зюгана")

Растение имеет крепкие прямостоячие побеги и мелкие колючки на них. Куст вырастает до 1,5 м. Показывает хорошую урожайность и в летнее время, и в осеннее. Плоды светло-красного цвета, весят до семи граммов. Ягоды ароматные. Садоводы отмечают, что один куст может дать до 6-8 кг урожая.

3. Малина "Карамелька"

Отличается мощными побегами, не требующими подвязки. Ягоды могут весить до 12 граммов. Имеет явно выраженный малиновый вкус. Ягоды можно собирать в начале в августа. Куст будет плодоносить до заморозков, пишет ogorod.ru.

4. Малина Maravilla ("Маравилла")

Кусты могут вырастать до 2,5 м. Сорт отличается большим плодами (до 10-14 г). Плоды можно хранить в холодильнике до 14 дней.

5. Малина "Полька Малина"

Сорт отличает продолжительное плодоношение. Ягоды вырастают до 12 г каждая. Имеют насыщенный малиновый вкус. С одного куста можно собрать до шести килограммов урожая. Устойчиво к болезням.

6. Малина Rubyfall ("Рубифол")

Кусты вырастают до 1,7 метров. Ягоды до 5-8 граммов. Один куст может дать до 4-7 кг малины. Плодоносит до заморозков. Может хорошо расти и на бедных почвах.

7. Малина "Самохвал" (второе название — "Нижегородец-2")

Мощные кусты вырастают до 1,5 м. Тёмно-красные плоды весят до 15-18 г. Плоды сочные с лёгкой кислинкой. Начинает плодоносить в конце августа. Садоводы отмечают, что один куст может дать до 8 кг ягод.

Малина ремонтантная сорт Дочь геракла.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях Ирина Гусакова Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Последние материалы
Константинов: в Киеве решили использовать новую тактику, чтобы выпросить деньги у Запада
Лаваш с перцем, сыром, яйцами — быстрое блюдо на завтрак
В ТПП призвали деприватизировать квартиры малоимущих россиян
Ветврачи разъяснили, чем авокадо и виноград опасны для питомцев
5 вещей, которые нельзя делать с мокрыми волосами
Эпидемиолог Баланова опровергла данные Росстата о росте числа россиян, больных ожирением
Квамоклит — красивейшая лиана для участка
Экономист Гиринский сообщил о повышении ЕДВ с 1 февраля
Специалисты ждут опережающего роста цен на малогабаритные квартиры в России
Гражданина Франции Дриона из харьковского списка заметили на фото с оружием на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников