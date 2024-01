Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Цветущие глицинии — захватывающее зрелище. По мнению многих людей, это самая красивая лиана. Она очаровывает своими крупными соцветиями. Они светлого фиолетового оттенка. Цветы свисают вниз, напоминая водопад. Они источают приятнейший аромат.

Фото: Wisteria in Showa Kinen Park by Takashi Hososhima from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license