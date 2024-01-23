Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

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Глициния — завораживающая лиана для участка

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Садоводство » Цветы

Цветущие глицинии — захватывающее зрелище. По мнению многих людей, это самая красивая лиана. Она очаровывает своими крупными соцветиями. Они светлого фиолетового оттенка. Цветы свисают вниз, напоминая водопад. Они источают приятнейший аромат.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Фото: Wisteria in Showa Kinen Park by Takashi Hososhima from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Морозостойкие сорта подходят для выращивания и для средней полосы РФ. Например, глициния обильноцветущая, способная переносить морозы до сорока градусов. Лучше сажать растение на южной или западной сторонах дома. Важно не допускать переизбытка влаги. Важно осуществлять подкормки во время формирования бутонов и цветения через каждые две недели.

Лианой можно украсить вход в дом, арку, перголу, заборы, стены зданий, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Как цветет глициния и все видео об уходе и обрезке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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