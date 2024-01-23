Этот сорт пиона впечатляет внешним видом и ароматом: на его запах придут соседи

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Пион "Белая шапка" впечатляет внешним видом

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Садоводство » Цветы

"Белая шапка" (по-английски White Cap) — интересный сорт пионов. Как только период цветения завершается, в середине бутоны меняют цвет. Он становится не кремово-розовым, а чисто белым. Благодаря этому растение приобретает впечатляющий внешний вид, который притягивает взгляды.

Пион "Белая шапка" впечатляет внешним видом
Фото: Own work by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Данным видом пиона украшают участки, газоны, бордюры, парапеты.

Растение компактное, но может расползаться. Цветы не теряют форму и источают приятнейший аромат в радиусе нескольких метров. Куст вырастает от 60 до 90 сантиметров, пишет группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена".

Пион начинает цвести в конце весны. Обычно цветёт 7-20 дней.

Пион "белая шапка"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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