Этот сорт пиона впечатляет внешним видом и ароматом: на его запах придут соседи

"Белая шапка" (по-английски White Cap) — интересный сорт пионов. Как только период цветения завершается, в середине бутоны меняют цвет. Он становится не кремово-розовым, а чисто белым. Благодаря этому растение приобретает впечатляющий внешний вид, который притягивает взгляды.
Данным видом пиона украшают участки, газоны, бордюры, парапеты.
Растение компактное, но может расползаться. Цветы не теряют форму и источают приятнейший аромат в радиусе нескольких метров. Куст вырастает от 60 до 90 сантиметров, пишет группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена".
Пион начинает цвести в конце весны. Обычно цветёт 7-20 дней.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.