Этот сорт пиона впечатляет внешним видом и ароматом: на его запах придут соседи

Пион "Белая шапка" впечатляет внешним видом

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

"Белая шапка" (по-английски White Cap) — интересный сорт пионов. Как только период цветения завершается, в середине бутоны меняют цвет. Он становится не кремово-розовым, а чисто белым. Благодаря этому растение приобретает впечатляющий внешний вид, который притягивает взгляды.

Фото: Own work by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Данным видом пиона украшают участки, газоны, бордюры, парапеты.

Растение компактное, но может расползаться. Цветы не теряют форму и источают приятнейший аромат в радиусе нескольких метров. Куст вырастает от 60 до 90 сантиметров, пишет группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена".

Пион начинает цвести в конце весны. Обычно цветёт 7-20 дней.