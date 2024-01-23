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С покупкой семян можно не угадать. Как правильно замачивать семена

Как правильно замачивать семена перед посевом

2:24
Садоводство

Покупка семян — это как кот в мешке, потому что от того, на сколько они будут качественными, будет напрямую зависеть будущий урожай. Такая же ситуация и с их всхожестью. Если с покупкой не угадали, то как правильно замочить семена, чтобы они взошли с большей вероятностью.

Как правильно замачивать семена перед посевом
Фото: This is of my own making by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Subject to disclaimers

Зачем замачивать семена

Перед тем, как начать замачивать семена, нужно их отобрать. Они должны быть без видимых повреждений. После можно замочить в стимуляторах, микроэлементах и в различных других растворах, которые

  • обеззараживают семена;
  • проверяют готовность семян к посеву и улучшают образование к всходам;
  • способствуют к скорому прорастанию особенно тех семян, оболочка которых изначально достаточно твёрдая.

Также можно замачивать семена перед самой посадкой.

Какие семена замачивать

Замачивать можно семена абсолютно любых культур. Особенно за этот труд будут благодарны трудновсхожие культуры с твёрдой оболочкой — морковь, петрушка и др.

Лучше всего замачивать семена перед процессом посева, потому что если не вовремя их посадить после этой процедуры, то существует большая вероятность, что семена просто пропадут. После замачивания их немного подсушивают и начинают садить.

Если говорить про время замачивания, то здесь всё также зависит от культуры. В частности, луковым понадобится минимум 1-1,5 дня, другим — от 18 часов. В данном случае необходимо ознакомиться с рекомендациями конкретных семян.

Способы замачивания

Как вы уже догадались, это происходит с помощью воды. Данный способ  — самый распространённый и бюджетный для набухания материала. Нужна глубокая ёмкость, куда семена следует насыпать тонким слоем. После залить водой комнатной температуры.

Лучше всего каждые четыре часа менять воду. Если же семян много, то их нужно аккуратно перемешать. Как только даже пара семян начинают прорастать, то следует прекратить процесс замачивания и начинать посев во влажную почву.

Ещё семена замачивают в янтарной кислоте, соке алоэ, Фитоспорине-М и в других растворах.

Важно помнить следующие правила:

  • ёмкости для замачивания следует укрывать крышкой, чтобы не пересохли семена;
  • лучше не использовать водопроводную воду, а температура её должна быть не ниже +30 градусов;
  • замачивать лучше в тёмном месте.
Как подготовить семена к посеву
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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