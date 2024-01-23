Почему амариллис не цветёт: садоводы раскрыли главные ошибки ухода

Амариллис не цветёт из-за ошибок в уходе

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Часто амариллис не цветёт. Это распространённая проблема при выращивании растения. Причины раскрыли садоводы для журнала idealhome.co.uk.

Фото: Amaryllis Purple Rain by Maja Dumat from Deutschland (Germany) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Нехватка воды или питательных веществ

Амариллис нужно регулярно поливать, но не слишком обильно, поскольку это может привести к загниванию луковиц. А для достижения наилучших результатов также советуется подкармливать его небольшим количеством удобрений в период вегетации. Но в период покоя растения полив следует сократить.

2. Недостаточный период покоя

Чтобы растение амариллиса было цветущим, важно соблюдать период его покоя и выполнять в течение него несколько шагов.

"У каждого растения амариллиса бывает период нецветения, и вам нужно будет определить, когда придёт время распускаться цветам. Для этого вам нужно понимать жизненный цикл этого растения. Обычно эти растения могут цвести около 6-7 недель при благоприятных условиях, которые начнутся всего через несколько недель после посадки луковицы", — объясняет Пётр Иванов, эксперт по садоводству в Fantastic Gardeners.

Одна из самых распространённых ошибок при выращивании амариллиса — торопить его с повторным цветением, вместо того чтобы дать растению достаточно времени для отдыха.

Луковице амариллиса требуется время для накопления питательных веществ. Когда вы увидите, что цветы растения увядают, обрежьте стебли, но не листья. Продолжайте поливать и подкармливать его каждые несколько недель, пока листья не увянут.

"В этот момент вам следует прекратить полив и дать луковице подсохнуть. Луковица должна простоять так от 6 до 12 недель в прохладном, сухом и тёмном месте, прежде чем вы попытаетесь заставить её отрасти больше цветов", — отметил специалист.