4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф

Банановая кожура, яичная скорлупа, кофейная гуща, белый уксус — лучшие удобрения

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Обычные кухонные продукты и даже пищевые отходы являются одними из лучших удобрений для растений. Их рекомендуют эксперты в области садоводства. Это 4 лучших натуральных удобрения. О них рассказал журнал idealhome.co.uk.

Фото: Own work by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

1. Банановая кожура

Она является отличным удобрением для почвы и растений из-за высокого содержания в ней калия, говорит Стив Чилтон, эксперт по саду в LeisureBench. Кроме того, банановая кожура богата кальцием и магнием, которые действительно помогают в фотосинтезе. Это делает данное удобрение идеальным выбором для цветущих и плодовых растений.

"Положите банановую кожуру в воду на семь дней и используйте воду для полива растений", — советует Стив.

2. Яичная скорлупа

Она богата кальцием, магнием и азотом, что делает её хорошими натуральным удобрением. Перед использованием очень важно сначала промыть скорлупу, затем измельчить и разогреть в микроволновой печи около двух минут. Это должно эффективно уничтожить все бактерии. Чем больше вы измельчаете скорлупу, тем легче порошок впитывается почвой.

3. Кофейная гуща

Она богата азотом, что делает её отличным удобрением для растений, которые хорошо растут на кислой почве, таких как азалии, розы и черника. Вы можете рассыпать гущу вокруг основания ваших растений или смешать её непосредственно с почвой.

4. Белый уксус

Хотя белый уксус не относится к категории пищевых отходов, как другие натуральные удобрения из этого списка, он является недорогим продуктом, который можно найти в большинстве кухонных шкафов.

"Если у вас растения и посевы, которые любят кислоту, то обработка их белым уксусом невероятно эффективна", — говорит Стив.

Смешайте столовую ложку белого уксуса с 4,5 литрами воды, чтобы подкормить растения. Специалист рекомендует сначала проверить уровень pH вашей почвы. Прежде чем применять этот метод, важно убедиться, что pH не слишком низкий.