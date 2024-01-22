Эти четыре растения очистят воздух от пыли в доме: качество воздуха улучшится

Четыре растения в доме очистят воздух от пыли

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Некоторые комнатные растения уменьшают количество пыли в вашем доме. Эксперты назвали четыре лучших. Эти цветы улавливают частицы пыли, находящиеся в воздухе.

Фото: Own work by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

1. Хлорофитум

Это растение превосходно удаляет пыль и другие переносимые по воздуху токсины, включая формальдегид, сообщил Стив Чилтон, эксперт по саду в LeisureBench.

2. Змеиный хвост

Эти растения известны своей способностью очищать воздух, превращая углекислый газ в кислород ночью. Они неприхотливы в уходе и могут переносить различные условия освещения, пишет idealhome.co.uk.

3. Мирная лилия

Растение известно своими красивыми белыми цветами. Цветок эффективно фильтрует пыль и другие аллергены из воздуха. Лилия также помогает снизить уровень формальдегида, бензола и трихлорэтилена. Мирные лилии предпочитают условия низкой или умеренной освещенности и требуют регулярного полива.

4. Пальма арека

Также известная как бамбуковая пальма, пальма-бабочка или жёлтая пальма, пальма арека. Это тропическое растение, которое привнесёт в ваш дом нотку более тёплого климата наряду со способностью уменьшать количество пыли.

"Пальмы арека не только эффективно фильтруют частицы, находящиеся в воздухе, но и помогают увлажнять воздух. Они предпочитают яркий непрямой свет и умеренный полив", — говорит Стив.