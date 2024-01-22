Эти четыре растения очистят воздух от пыли в доме: качество воздуха улучшится

Некоторые комнатные растения уменьшают количество пыли в вашем доме. Эксперты назвали четыре лучших. Эти цветы улавливают частицы пыли, находящиеся в воздухе.
1. Хлорофитум
Это растение превосходно удаляет пыль и другие переносимые по воздуху токсины, включая формальдегид, сообщил Стив Чилтон, эксперт по саду в LeisureBench.
2. Змеиный хвост
Эти растения известны своей способностью очищать воздух, превращая углекислый газ в кислород ночью. Они неприхотливы в уходе и могут переносить различные условия освещения, пишет idealhome.co.uk.
3. Мирная лилия
Растение известно своими красивыми белыми цветами. Цветок эффективно фильтрует пыль и другие аллергены из воздуха. Лилия также помогает снизить уровень формальдегида, бензола и трихлорэтилена. Мирные лилии предпочитают условия низкой или умеренной освещенности и требуют регулярного полива.
4. Пальма арека
Также известная как бамбуковая пальма, пальма-бабочка или жёлтая пальма, пальма арека. Это тропическое растение, которое привнесёт в ваш дом нотку более тёплого климата наряду со способностью уменьшать количество пыли.
"Пальмы арека не только эффективно фильтруют частицы, находящиеся в воздухе, но и помогают увлажнять воздух. Они предпочитают яркий непрямой свет и умеренный полив", — говорит Стив.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.