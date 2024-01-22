Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта

Это устойчивое к сложным условиям растение завоевало популярность в ландшафтном дизайне благодаря своему привлекательному внешнему виду и способности процветать в неблагоприятной среде. Особенно часто оно применяется для озеленения альпинариев. Речь идёт о камнеломке.
Оно хорошо растёт на на каменистых склонах и в ущельях. Растение обладает мощной корневой системой, благодаря которой оно пробирается сквозь трещины в скалах.
Камнеломка представляет собой многолетнее растение высотой около 30 см. Цветы часто формируют соцветия разнообразных оттенков — от белых и розовых до сиреневых и жёлтых. Цветение начинается в мае-июне и может продолжаться в течение всего лета, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Цветок требует регулярного умеренного полива. Растение устойчиво к зимам.
Камнеломку можно сочетать с почвопокровными растениями. Растение можно разместить в расщелинах между тротуарной плиткой и на склонах.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.