Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта

Your browser does not support the audio element.

Это устойчивое к сложным условиям растение завоевало популярность в ландшафтном дизайне благодаря своему привлекательному внешнему виду и способности процветать в неблагоприятной среде. Особенно часто оно применяется для озеленения альпинариев. Речь идёт о камнеломке.

Фото: originally posted to Flickr as Purple Saxifrage by Alastair Rae is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.