Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта

Посадите камнеломку для создания эффектного ландшафтного дизайна

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это устойчивое к сложным условиям растение завоевало популярность в ландшафтном дизайне благодаря своему привлекательному внешнему виду и способности процветать в неблагоприятной среде. Особенно часто оно применяется для озеленения альпинариев. Речь идёт о камнеломке.

Фото: originally posted to Flickr as Purple Saxifrage by Alastair Rae is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Оно хорошо растёт на на каменистых склонах и в ущельях. Растение обладает мощной корневой системой, благодаря которой оно пробирается сквозь трещины в скалах.

Камнеломка представляет собой многолетнее растение высотой около 30 см. Цветы часто формируют соцветия разнообразных оттенков — от белых и розовых до сиреневых и жёлтых. Цветение начинается в мае-июне и может продолжаться в течение всего лета, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Цветок требует регулярного умеренного полива. Растение устойчиво к зимам.

Камнеломку можно сочетать с почвопокровными растениями. Растение можно разместить в расщелинах между тротуарной плиткой и на склонах.