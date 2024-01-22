Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Тонколистный пион станет изящным украшением участка

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пионы — одни из восхитительных цветов в ландшафтном дизайне. Садоводы напомнили о тонколистом пионе. За счёт перист-рассечённых листьев, похожих на укроп, куст выглядит очень ажурным и пушистым.

Фото: Own work by Михайло Гончаров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первое цветение тонколистного пиона начинается лишь на 4-5 год жизни. Расцветает в конце мая и сохраняет своё великолепие в течение двух недель. Бутоны ароматные и достаточно крупные, часто имеют красные оттенки, но бывают и розовые или белые сорта. Особенно привлекательны сорта с махровыми цветками, сообщает Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

После окончания периода цветения на кустах формируются коробочки с семенами чёрного оттенка. Этому виду пиона нужны участки с хорошим освещением. Растению нужна питательная, рыхлая и не кислая почва. На одном месте цветок может расти до 15 лет.