Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Пионы — одни из восхитительных цветов в ландшафтном дизайне. Садоводы напомнили о тонколистом пионе. За счёт перист-рассечённых листьев, похожих на укроп, куст выглядит очень ажурным и пушистым.
Первое цветение тонколистного пиона начинается лишь на 4-5 год жизни. Расцветает в конце мая и сохраняет своё великолепие в течение двух недель. Бутоны ароматные и достаточно крупные, часто имеют красные оттенки, но бывают и розовые или белые сорта. Особенно привлекательны сорта с махровыми цветками, сообщает Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
После окончания периода цветения на кустах формируются коробочки с семенами чёрного оттенка. Этому виду пиона нужны участки с хорошим освещением. Растению нужна питательная, рыхлая и не кислая почва. На одном месте цветок может расти до 15 лет.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.