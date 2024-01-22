Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.

Подкормка клубникой куриным помётом, сывороткой, хлебом, гуматом калия

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существует несколько отличных натуральных подкормок для клубники весной, на которые растения положительно реагируют. Дзен-канал "Сад огород лайф" перечислил их.

Фото: Own work by Miguel Ángel Zaragozá de León is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Куриный помёт

Он содержит азот, нужный для быстрого роста зеленой массы и формирования крупных цветоносов весной. Рекомендуется вносить в начале, середине или конце апреля. Возьмите два кг помёта и настаивайте семь дней в 10 л воды. Каждые пол-литра смеси разводите в десяти литрах воды и полейте кустики.

Сыворотка

Ускоряет рост корней, благотворно влияет на микрофлору почвы, способствует формированию завязей. Рекомендуется использовать смесь сыворотки с водой в период выброса бутонов. 1 литр молочного продукта разведите в десяти литрах воды, опрыскайте и полейте кустики этой смесью.

Настой из хлеба

Эта подкормка хорошо влияет на клубнику, улучшая почвенную структуру. Для приготовления настоя засушенный хлеб замачивают в воде до брожения на 6-10 дней. Полученный настой нужно разбавить в соотношении 1 к 10 и полить кусткики.

Гумат калия

Он насыщает корни клубники питательными веществами. Подкормку можно использовать в период цветения и плодоношения, разбавив её в воде. Для подкормки 2 ст. л средства разведите в 10 литрах воды и полейте кустики. Идеально вносить при цветении и плодоношении клубники.