Комнатные растения перестанут чахнуть после этой подкормки: листья станут насыщенно зелёными, а кончики не будут сохнуть

Часто листья комнатных растений желтеют, теряют цвет, а кончики высыхают. Садоводы поделились рецептом отличного удобрения, которое поможет растениям избежать заболеваний, придать яркий зелёный цвет листве и стимулировать буйное цветение. Рецептом поделился Дзен-канал "Сад огород лайф".
Первый компонент — это привычная всем азофоска. Она идеальна для домашних растений в небольших концентрациях.
Второй компонент — "Циркон". Это вытяжка из эхинацеи, являющаяся эффективным иммуномодулятором и биостимулятором. Препарат помогает растениям переносить стресс от сухого воздуха, сквозняков и ограниченного света, укрепляет корневую систему и способствует общему развитию растения.
Кроме того, нужен йод.
Чтобы приготовить подкормку, 2 капли "Циркона" растворите в двух литрах воды. Добавьте к жидкости ещё две капли йода. Смешайте все компоненты. Удобнее всего использовать 2-х литровую пластиковую бутылку. Раствором проводите опрыскивания растений под корень по 100-200 граммов.
Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.