Комнатные растения перестанут чахнуть после этой подкормки: листья станут насыщенно зелёными, а кончики не будут сохнуть

Подкормка комнатных растений азофоской, йодом, "Цирконом"

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто листья комнатных растений желтеют, теряют цвет, а кончики высыхают. Садоводы поделились рецептом отличного удобрения, которое поможет растениям избежать заболеваний, придать яркий зелёный цвет листве и стимулировать буйное цветение. Рецептом поделился Дзен-канал "Сад огород лайф".

Фото: Plants of Hawaii, Image 070906-8788 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8788 by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Первый компонент — это привычная всем азофоска. Она идеальна для домашних растений в небольших концентрациях.

Второй компонент — "Циркон". Это вытяжка из эхинацеи, являющаяся эффективным иммуномодулятором и биостимулятором. Препарат помогает растениям переносить стресс от сухого воздуха, сквозняков и ограниченного света, укрепляет корневую систему и способствует общему развитию растения.

Кроме того, нужен йод.

Чтобы приготовить подкормку, 2 капли "Циркона" растворите в двух литрах воды. Добавьте к жидкости ещё две капли йода. Смешайте все компоненты. Удобнее всего использовать 2-х литровую пластиковую бутылку. Раствором проводите опрыскивания растений под корень по 100-200 граммов.