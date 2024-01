Комнатные растения перестанут чахнуть после этой подкормки: листья станут насыщенно зелёными, а кончики не будут сохнуть

Your browser does not support the audio element.

Часто листья комнатных растений желтеют, теряют цвет, а кончики высыхают. Садоводы поделились рецептом отличного удобрения, которое поможет растениям избежать заболеваний, придать яркий зелёный цвет листве и стимулировать буйное цветение. Рецептом поделился Дзен-канал "Сад огород лайф".

Фото: Plants of Hawaii, Image 070906-8788 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8788 by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license