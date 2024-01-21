Этот очаровательный почвопокровник станет эффектным украшением сада: устойчиво к засухе и морозам

Антеннария отлично подходит для оформления сада

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Почвопокровники пользуются большой популярностью в ландшафтном дизайне. Среди них выделяется антеннария, также известная как "кошачья лапка" из-за своих мягких соцветий, напоминающих подушечки кошачьих лап.

Фото: Own work by Biodehio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Это многолетнее растение вырастает не более 30 см в высоту. У него опушённые побеги и серебристо-зелёные листья. Цветение происходит летом и длится месяцами.

"Кошачья лапка" предпочитает солнечные места и не терпит затенения. Растение может произрастать на сухой почве, но не любит питательные грунты. Антеннария не нуждается в укрытии даже в холодные зимы, устойчиво к засухе и редким поливам, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Растение эффектно выглядит на каменистых склонах и подпорных стенках, а её партнёрами могут быть ясколка, армерия, лаванда, чабрец, шиловидные флоксы, очитки и невысокие декоративные травы.