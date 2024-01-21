Не забудьте весной подкормить клубнику этими средствами, чтоб собирать ящиками урожай

Для успешного роста ягодного урожая необходимо не только выбрать подходящий сорт, но и обеспечить растение необходимыми подкормками.
Качественные удобрения позволяют клубнике получить все необходимые питательные вещества, что способствует обильному сбору ягод.
Первую подкормку рекомендуется провести с использованием удобрений, содержащих азот. Один из эффективных вариантов — нитроаммофоска. Растворите 30 граммов этого вещества в ведре воды и используйте полученную жидкость для полива.
На каждый куст клубники используйте 1-2 стакана полученного состава.
Этот элемент особенно важен для дачников, желающих получить обильный урожай клубники. Калий ответственен за формирование большого количества ягод.
Удобрение следует применять, когда клубника начинает формировать бутоны. Для создания рабочего раствора добавьте небольшую ложку сульфата калия в ведро воды.
Дозировка полива также составляет один или два стакана удобрения на каждый куст клубники.
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