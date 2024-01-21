"Просто бедствие какое-то": эти 3 цветка красивые, но размножаются по участку как одуванчики

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Некоторые цветы, которые цветоводы высаживают ради красоты, могут стать настоящей проблемой, так как через несколько лет они могут захватить весь участок. Уничтожать их жалко, а выращивание становится затруднительным, поскольку для других растений не остается места. Со временем эти цветы могут распространиться даже на огород и начать расти на грядках.

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Астра, популярное растение в советское время, может стать непрошенным гостем из-за своей способности к самосеву. Если им разрешить распространяться, они вытеснят другие растения и займут весь огород. Чтобы избежать этого, рекомендуется обрезать или вырывать астры осенью, чтобы предотвратить их чрезмерное распространение весной.

Золотарник, переходивший из категории сорняков в декоративные цветы, может привлекать цветоводов своим долгим и красивым цветением. Однако его корни выделяют ингибиторы, которые могут блокировать рост других культур. Самостоятельное посевное распространение золотарника также высоко. Прежде чем посадить его, стоит внимательно взвесить его привлекательность и потенциальные проблемы.

Портулак, если посажен по ошибке, может стать настоящей головной болью из-за высокой продуктивности семян. Этот цветок распространяется настолько интенсивно, что его необходимо вырывать с корнями, чтобы избавиться от него.