Некоторые цветы, которые цветоводы высаживают ради красоты, могут стать настоящей проблемой, так как через несколько лет они могут захватить весь участок. Уничтожать их жалко, а выращивание становится затруднительным, поскольку для других растений не остается места. Со временем эти цветы могут распространиться даже на огород и начать расти на грядках.
Астра, популярное растение в советское время, может стать непрошенным гостем из-за своей способности к самосеву. Если им разрешить распространяться, они вытеснят другие растения и займут весь огород. Чтобы избежать этого, рекомендуется обрезать или вырывать астры осенью, чтобы предотвратить их чрезмерное распространение весной.
Золотарник, переходивший из категории сорняков в декоративные цветы, может привлекать цветоводов своим долгим и красивым цветением. Однако его корни выделяют ингибиторы, которые могут блокировать рост других культур. Самостоятельное посевное распространение золотарника также высоко. Прежде чем посадить его, стоит внимательно взвесить его привлекательность и потенциальные проблемы.
Портулак, если посажен по ошибке, может стать настоящей головной болью из-за высокой продуктивности семян. Этот цветок распространяется настолько интенсивно, что его необходимо вырывать с корнями, чтобы избавиться от него.
Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.