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"Просто бедствие какое-то": эти 3 цветка красивые, но размножаются по участку как одуванчики

1:21
Садоводство » Цветы

Некоторые цветы, которые цветоводы высаживают ради красоты, могут стать настоящей проблемой, так как через несколько лет они могут захватить весь участок. Уничтожать их жалко, а выращивание становится затруднительным, поскольку для других растений не остается места. Со временем эти цветы могут распространиться даже на огород и начать расти на грядках.

"Просто бедствие какое-то": эти 3 цветка красивые, но размножаются по участку как одуванчики
Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Астра, популярное растение в советское время, может стать непрошенным гостем из-за своей способности к самосеву. Если им разрешить распространяться, они вытеснят другие растения и займут весь огород. Чтобы избежать этого, рекомендуется обрезать или вырывать астры осенью, чтобы предотвратить их чрезмерное распространение весной.

Золотарник, переходивший из категории сорняков в декоративные цветы, может привлекать цветоводов своим долгим и красивым цветением. Однако его корни выделяют ингибиторы, которые могут блокировать рост других культур. Самостоятельное посевное распространение золотарника также высоко. Прежде чем посадить его, стоит внимательно взвесить его привлекательность и потенциальные проблемы.

Портулак, если посажен по ошибке, может стать настоящей головной болью из-за высокой продуктивности семян. Этот цветок распространяется настолько интенсивно, что его необходимо вырывать с корнями, чтобы избавиться от него.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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