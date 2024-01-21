За месяц до высадки луковиц необходимо сделать это, чтобы они выросли большими

0:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опытные садоводы применяют изощренные методы для выращивания крупного и здорового урожая лука, который может храниться без признаков болезни вплоть до следующего года.

Фото: forestryimages. org by Howard F. Schwartz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 США.

Опыт начинается за месяц до посадки луковиц, когда опытные огородники приступают к действиям. Чтобы пробудить семена, хранившиеся некоторое время, садоводы проводят процедуру их «пробуждения». Для этого севок подвергается прогреванию при температуре 45 градусов.

Этот процесс не требует специальных устройств или помещений: достаточно вывесить лук рядом с батареей на период от 5 до 7 дней.